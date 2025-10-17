Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El cicle Concerts a Cegues exhaureix totes les entrades en 48 hores

Entre els dinou concerts presentats en aquesta edició s'hi han afegit com a nous espais l'Església de Sant Lluc i el Mas Abella

L'actuació d'Elèctrica Dharma en l'edició anterior a la sala de plens de l'Ajuntament de Girona.

L'actuació d'Elèctrica Dharma en l'edició anterior a la sala de plens de l'Ajuntament de Girona. / Xevi Planas

Redacció

Redacció

Girona

El cicle Concerts a Cegues de Girona ha esgotat les entrades pels seus dinou concerts en només 48 hores. La promotora gironina La Tornada, organitzadora de l'esdeveniment, ha anunciat que es tracta de la seva edició més exitosa amb una velocitat de venda notablement superior a la d'anys anteriors i més de 600 entrades venudes. El dimarts es va anunciar el cartell d'espais dels concerts sorpresa, als quals enguany s'hi afegeix l'Església de Sant Lluc i el Mas Abella. Completen la llista altres indrets singulars com la Casa Masó, els Banys Àrabs, la Capella de Sant Nicolau, la Farinera Teixidor, la Casa de les Arts, els soterranis de la Catedral, el saló de sessions de l'Ajuntament de Girona i el Refugi Antiaeri.

El format únic del festival és una de les claus de l’èxit del projecte, amb concerts sorpresa i de molt petit format en espais únics de la ciutat. El públic assisteix a concerts per a entre 20 i 50 espectadors i sense saber quin artista es trobarà al davant fins al moment de començar el concert. A més, el format trenca totes les barreres habituals entre músics i públic, amb concerts sense escenari ni equip de so.

En les últimes edicions, han passat per als Concerts a Cegues artistes de renom com La Ludwig Band, Ramon Mirabet, Lluís Gavaldà, Judit Neddermann o David Carabén, però també noms en la fase més inicial dels seus projectes i que posteriorment s’han anat consolidant, com Mar Pujol, Magalí Sare, Esther o Àlex Pérez. Enguany, la programació repetirà aquesta fòrmula de combinar propostes consolidades i veus emergents, amb una àmplia majoria de propostes en llengua catalana

