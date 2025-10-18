Francesco Tristano: "Bach em permet deixar el soroll a fora"
El pianista interpretarà diumenge a l’Auditori un programa íntegrament dedicat a Bach, dins una «dèria» pel compositor que l’ha dut a l’objectiu de gravar tota l’obra per a piano solista
Des de ben petit, Francesco Tristano ja era un petit admirador de Johann Sebastian Bach. Tenia sis o set anys i feia classes de piano, i ja insistia a voler tocar música d’aquest mite de la música. «Ho volia sí o sí», riu Tristano. I aquesta «dèria» no s’ha calmat amb els anys, ans al contrari: el seu objectiu vital és gravar tota l’obra per a piano solista de l’alemany, una fita que treballa des de fa tres anys. El músic calcula que li valdrà uns 22 o 23 discs aconseguir-ho. De moment n’ha publicat cinc. Com a compositor, també ha publicat música electrònica i experimental.
«Estic gravant dos discs per any, i si mantinc el ritme ho tindré fet en uns deu anys», indica el músic. Entre les peces que conformen la gran obra del compositor, ha publicat les sis Suites Angleses, les sis Suites franceses i les sis partites.
Ara, està a punt de publicar les set tocates en un disc que sortirà a la venda el 31 d’octubre. El músic descriu el projecte com un «repte» que va enfrontant amb cada gravació, que té les seves pròpies especificacions. Les tocates han estat especialment dures de gravar, admet, perquè han hagut de seguir un termini «frenètic»: set peces en set dies. «Durant el quart dia ens pensàvem que no ho aconseguiríem», diu. L’experiència ha sigut molt intensa, potser massa: «ha sigut un disc exprés; espero tenir més temps en les pròximes gravacions», riu.
Algunes d’aquestes peces es podran sentir aquest diumenge a l’Auditori de Girona en un recital que Tristano oferirà amb un programa dedicat íntegrament dedicat a Bach. El repertori comença amb la Tocata núm. 4 en re menor i continua en aquest registre durant pràcticament tot el concert, amb la Suite Francesa núm. 1 en re menor; la Partita núm. 2 en do menor; i la Tocata núm. 5 en mi menor. La Suite Francesa núm. 4 en mi bemoll major serà l’única que trencarà aquesta tendència tonal. «Són algunes de les meves peces favorites de Bach», admet Tristano, que afegeix que el compositor va ser el precursor que va canviar les tonalitats, i que això és, de fet, una de les qualitats que sempre se li reconeixen.
El pianista luxemburguès també gaudeix tocant tonalitats menors, que creu que aporten més «profunditat» a les peces. El repertori inclourà des del Bach més virtuós en la Partita fins al més jove i inexpert en la composició de les tocates, on encara no tenia massa clares les estructures musicals i tenia un estil més lliure influenciat pels compositors italians.
Clàssic i experimental
Tristano és músic i compositor, i tot i que la seva formació és clàssica, gaudeix en tots els espectres estilístics i ha compost obres electròniques i contemporànies. Precisament, un dels projectes que té en marxa, Bach & Beyond, inclou una barreja de peces de l’alemany i altres obres pròpies de música contemporània. «Bach té un llenguatge universal que funciona molt bé a la música contemporània, té una música que té moltes possibilitats i és un compositor que sembla més modern que la mateixa música contemporània», rebla. De fet, subratlla que està gaudint molt amb aquests projectes: «vivim una època en què el món està una mica boig, i Bach em permet concentrar-me en l’essencial i deixar el soroll a fora», conclou.
