Artistes
La Mostra d’Art de Palafrugell esdevé un referent d’art empordanès
L’Espai Cultural La Bòbila acomiada tres mesos en què el municipi ha acollit més de 4.500 visitants, 200 artistes i una trentena d’activitats
DdG
Després de tres mesos de celebració, la Mostra d’Art a Palafrugell – map25- s’acomiadava avui al migdia a l’Espai Cultural La Bòbila d’una primera edició d’èxit. I és que, aquest projecte ha aconseguit presentar una cartografia amb prop de 200 artistes identificats, i ha servit com un referent per donar a conèixer el talent empordanès, amb tocs de participació internacional.
A més, la resposta del públic no s’ha quedat curta; més de 4.500 persones han omplert un Palafrugell que oferia tot de diferents propostes artístiques, en què sovint s'ha posat el focus en el talent femení.
La programació també ha comptat amb una trentena d’activitats complementàries, com visites guiades, tallers, concerts, accions poètiques o trobades, que han afavorit la participació del públic de manera més directa.
«El map25 ha fet visible la força creativa de l’Empordà i ha situat Palafrugell com un espai de connexió entre artistes, institucions i ciutadania. Continuarem treballant perquè aquest projecte continuï creixent i arrelant-se al territori», destaca l’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán.
