Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Artistes

La Mostra d’Art de Palafrugell esdevé un referent d’art empordanès

L’Espai Cultural La Bòbila acomiada tres mesos en què el municipi ha acollit més de 4.500 visitants, 200 artistes i una trentena d’activitats

Retrat dels artistes empordanesos participants del map25.

Retrat dels artistes empordanesos participants del map25. / Lluís Català

DdG

Palafrugell

Després de tres mesos de celebració, la Mostra d’Art a Palafrugell – map25- s’acomiadava avui al migdia a l’Espai Cultural La Bòbila d’una primera edició d’èxit. I és que, aquest projecte ha aconseguit presentar una cartografia amb prop de 200 artistes identificats, i ha servit com un referent per donar a conèixer el talent empordanès, amb tocs de participació internacional.

A més, la resposta del públic no s’ha quedat curta; més de 4.500 persones han omplert un Palafrugell que oferia tot de diferents propostes artístiques, en què sovint s'ha posat el focus en el talent femení.

La programació també ha comptat amb una trentena d’activitats complementàries, com visites guiades, tallers, concerts, accions poètiques o trobades, que han afavorit la participació del públic de manera més directa.

«El map25 ha fet visible la força creativa de l’Empordà i ha situat Palafrugell com un espai de connexió entre artistes, institucions i ciutadania. Continuarem treballant perquè aquest projecte continuï creixent i arrelant-se al territori», destaca l’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
  2. Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
  3. La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
  4. 20 detinguts i més de 160 denúncies en el dispositiu 'Kanpai' a Girona, Salt, l'aeroport i altres poblacions catalanes
  5. Dvisi: Quan el xef cedeix el triomf a l’equip
  6. Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
  7. La vídua d’Andic demana als fills de l’empresari més diners de l’herència
  8. La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar

Atracament exprés al Louvre: uns assaltants roben joies de Napoleó en set minuts a plena llum del dia

Atracament exprés al Louvre: uns assaltants roben joies de Napoleó en set minuts a plena llum del dia

El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa

El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa

La Mostra d’Art de Palafrugell esdevé un referent d’art empordanès

La Mostra d’Art de Palafrugell esdevé un referent d’art empordanès

Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva

Un ferit greu i dos més lleus en una col·lisió frontal entre dos turismes a l'N-II a Fornells de la Selva

Arriben les ‘tradwives’ penedides: «Jo només mostrava les bondats de la vida domèstica, però allò era una presó»

Arriben les ‘tradwives’ penedides: «Jo només mostrava les bondats de la vida domèstica, però allò era una presó»

Laporta presumeix de recuperació econòmica: «Qui no ho vegi és perquè no hi ha més cec que el que no vulgui veure»

Laporta presumeix de recuperació econòmica: «Qui no ho vegi és perquè no hi ha més cec que el que no vulgui veure»

15 anys de la llei de l’avortament: del ‘no’ del PP a l’intent del PSOE de blindar-la a la Constitució

15 anys de la llei de l’avortament: del ‘no’ del PP a l’intent del PSOE de blindar-la a la Constitució

L’Expocasió Girona consolida Fornells com a capital del vehicle d’ocasió al territori

L’Expocasió Girona consolida Fornells com a capital del vehicle d’ocasió al territori
Tracking Pixel Contents