La companyia La Menuda estrena 'Lumiero', un espectacle familiar de llums i sons al Temporada Alta

El pallasso Pere Hosta i la ballarina i actriu Jana Noguera convertiran l'escenari en un espai de joc i imaginació

Imatge promocional de 'Lumiero', de la companyia La Menuda, que s'estrenarà al festival Temporada Alta

Imatge promocional de 'Lumiero', de la companyia La Menuda, que s'estrenarà al festival Temporada Alta / Jordi Renart (Temporada Alta)

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Salt

Temporada Alta estrenarà l'espectacle 'Lumiero', un espectacle familiar de la companyia La Menuda on la llum, les ombres i els sons ajudaran a transmetre les històries d'un col·leccionista de llum i la seva filla. L'espectacle es podrà veure el dissabte 25, diumenge 26, i dimecres 29 en diverses sessions al matí i la tarda al Canal de Salt . La companyia incorpora el teatre gestual del pallasso Pere Hosta en aquest muntatge per tractar un llenguatge apte per a nens d'entre 0 i 5 anys però també obert a persones adultes i fins i tot gent d'edat avançada. L'objectiu és que el públic descobreixi la màgia i desperti la curiositat dels més petits amb una narrativa adaptada però no infantilitzada.

La companyia La Menuda torna al festival Temporada Alta per acostar la seva última producció. Ara fa dos anys van estrenar-se a la cita gironina amb 'Madame Lumière' i l'any passat van repetir per incorporar-hi les veus del cor Geriona. Ara, han apostat per portar-hi la seva última producció: 'Lumiero'.

El director artístic del muntatge, Faló Garcia i Pellejà explica que per aquesta ocasió, la companyia ha decidit "fer un salt endavant" i incorporar-hi el teatre gestual de Pere Hosta, que serà l'encarregat d'interpretar Lumiero, un col·leccionista de llums. Estarà acompanyat per la seva filla Lumina, que serà la ballarina i actriu Jana Noguera. Conjuntament, aniran obrint les caixes que Lumiero té en el seu magatzem per descobrir la màgia de la llum i les ombres.

I ho faran amb l'acompanyament musical de la banda, que segons Garcia i Pellejà són "músics que podrien tocar perfectament al Palau de la Música". De fet, el director remarca que en cap cas volen fer un espectacle "infantilitzador", sinó que l'objectiu és atrapar als més petits (està pensat per a infants d'entre 0 i 5 anys) però també públic adult i especialment persones d'edat avançada.

El director artístic de 'Lumiero' assegura que "no hi ha espectacles per a persones d'edat avançada i són un col·lectiu que necessita molts estímuls emocionals, com els nadons". Per això volen treballar perquè tots els passis que fan de 'Lumiero' es facin també per a persones en edat avançada.

La setmana passada ja van fer una primera prova amb un assaig obert de la nova producció al Canal de Salt. En el passi hi havia alumnes d'una escola de primària de Salt, usuaris de la residència de gent gran de Les Vetes de Salt i estudiants universitaris. Faló Garcia Pellejà explica que van aconseguir atrapar els tres públics i ara el repte és aconseguir el mateix en els passis que faran en obert.

En ella el pallasso Pere Hosta interpreta un col·leccionista que es diu igual que el nom de l'obra i està acompanyat per la seva filla Lumina, que interpreta la ballarina Jana Noguera. En aquesta obra, els dos actors han mantingut el joc de llums, ombres, música en directe i la poesia visual però hi afegeixen el teatre gestual per transmetre les històries del col·leccionista i la filla.

L'espectacle està dirigit artísticament per Faló Garcia i Pellejà i la direcció escènica ha anat a càrrec d'Anna Castells. Maria Cruz s'ocupa de la direcció musical. A banda de Pere Hosta i Jana Noguera, els músics i intèrprets que els acompanyaran a l'escenari són Faló Garcia i Pellejà, Maria Cruz i Edgar Casellas.

