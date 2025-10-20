Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Maria del Mar Bonet, L’arannà i Carles Sanjosé amb Adrià Pujol, al Càntut

La novena edició del festival dedicat a la música popular se celebrarà del 14 al 16 de novembre a Cassà de la Selva, amb una trentena de propostes, entre elles els populars àpats cantats

Magalí Sare i David Fernàndez protagonitzaran els Dinars de Cantadors, i Grana i Moscatell i La Coixinera els sopars de l'Hostal Càntut

Un dels actes del Càntut de l'any 2024.

Un dels actes del Càntut de l'any 2024. / Tony Di Marino

Alba Carmona

Alba Carmona

Cassà de la Selva

Maria del Mar Bonet, L'arannà, una xerrada concert amb Carles Sanjosé i Adrià Pujol i els populars àpats per cantar marca de la casa, amenitzats per artistes com Magalí Sare o David Fernàndez, seran alguns dels atractius de la novena edició del festival Càntut de Cassà de la Selva. El certamen dedicat a les cançons de tradició oral se celebrarà del 14 al 16 de novembre, amb una trentena de propostes repartides en onze espais del municipi, la meitat de les quals úniques o especialment ideades pel festival.

En l'any amb més activitats que mai, la cita es reivindica com "un festival que neda a contracorrent de les modes dominants", segons Albert Masip, corresponsable del Càntut juntament amb Francesc Viladiu. I ho fa "un compromís clar amb la llengua i el país", ja que les propostes no només busquen difondre la música popular des de diferents vessants sinó fer-la viva i gaudir del fet de compartir-la.

El fil conductor d'aquest any seran les cançons locals, aquelles que se solen aprendre de viva veu i que expliquen històries del poble, personatges, aplecs o fets concrets, i que permeten dibuixar la vida d'una comunitat i que el projecte explora amb el Càntut a les escoles: cacem i cantem cançons.

En aquest sentit, tant Masip com l'alcalde de Cassà, Pau Presas, destaquen el vincle del Càntut amb el poble, ja que catorze entitats, col·lectius o cassanencs formen part activa del projecte, de les tres escoles i l'institut a grups com Els Panxuts i Grana i Moscatell.

La música de les Balears

Pel que fa a la programació, ha establert un pont no buscat però celebrat amb les Balears gràcies a la coincidència d'artistes com Maria del Mar Bonet, Uc o L'Arannà, el grup mig ganxó mig eivissenc que, en el seu segon projecte, Turmarí, explora la música tradicional de les Pitiüses. El cant redoblat també centrarà una xerrada i el documental Eivissa, tresor de pagés.

El festival començarà divendres 14 amb propostes com els concerts de Xabier Díaz amb Adufeiras de Salitre i Silvestre o el primer àpat cantat, un sopar de l'Hostal Càntut amb La Coixinera.

Entre les activitats destacades de dissabte 15 hi ha el Dinar de Cantadors i Cantadores amb David Fernàndez, una xerrada concert de Carles Sanjosé i Adrià Pujol dedicada al cançoner de l'Empordà, una conversa amb Uc amb dos integrants del mític grup eivissenc o els concerts de L'arannà i Terrae. Tancarà la segona jornada l'Hostal Càntut amb Grana i Moscatell.

Les sardanes cantades amb Les Anxovetes, el Dinar de Cantadors i Cantadores amb Magalí Sare o el recital de Maria del Mar Bonet seran alguns dels actes més rellevants del diumenge 15, que acabarà amb la música de La Baula.

El 74% de les propostes del festival són gratuïtes. Les entrades per als espectacles de pagament es posen a la venda aquest dimarts a la 1 del migdia al web del Càntut.

Maria del Mar Bonet, L'arannà i Carles Sanjosé amb Adrià Pujol, al Càntut

