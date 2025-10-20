El nou disc de Rosalía es dirà 'Lux' i es publicarà el 7 de novembre

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El nou àlbum de Rosalía es dirà 'Lux' i el publicarà el 7 de novembre. Ho ha anunciat la mateixa cantant de Sant Esteve Sesrovires en un directe a les xarxes socials. Unes hores abans s'han començat a difondre a les xarxes socials imatges d'una gran pancarta a Nova York on se la veu a ella de mig cos vestida de blanc i amb una mena de còfia de monja del mateix color davant d'un fons blau encapçalat pel seu nom i farcit amb la paraula 'Lux'. Al costat d'aquest cartell horitzontal, un altre vertical mostra el mateix mot que dona títol al disc sota d'un símbol i sobre de la data del 7 de novembre. La cantant, però, ha criticat la filtració en el directe a TikTok.

