Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

"La solitud dels cossos celestes", de Ferran Joanmiquel, guanya el Premi Born de Teatre

Es tracta del guardó de creació teatral d'iniciativa privada més prestigiós i millor dotat d'Espanya

Ferran Joanmiquel Pla, el guanyador del premi Born de teatre 2025

Ferran Joanmiquel Pla, el guanyador del premi Born de teatre 2025 / EFE/ David Arquimbau Sintes

EFE

EFE

L'obra "La solitud dels cossos celestes", de Ferran Joanmiquel Pla (Girona, 1975), ha aconseguit aquest dissabte l'estatueta de la cinquantena edició del Premi Born de Teatre, el guardó de creació teatral d'iniciativa privada més prestigiós i millor dotat d'Espanya.

Ferran Joanmiquel ha rebut el guardó de mans del president del Cercle Artístic de Ciutadella, Pere Bagur, i ha afegit el seu nom al de reconeguts dramaturgs, com Juan Mayorga, Sergi Belbel, Antonio Álamo, Josep Maria Miró o Lluïsa Cunillé, que figuren al palmarès del Born.

El jurat ha seleccionat "La solitud dels cossos celestes" entre els 116 originals presentats al certamen, tant en català com en castellà, procedents de fins a deu països diferents.

"És un somni fet realitat", ha dit el guanyador, que ja ha donat els primers passos perquè la seva obra pugui ser portada a escena l'any que ve.

De fet, es tracta d'un autor amb una extensa trajectòria, marcada ja amb dotze premis i deu de les seves obres representades a Catalunya.

"La solitud dels cossos celestes" és un drama familiar d'alta intensitat emocional que se serveix d'una metàfora astronòmica per explorar les distàncies afectives, els silencis enquistats i els traumes heretats per tres germanes, que són les protagonistes del text.

En la seva valoració, el jurat ha exalçat la coherència estructural, la riquesa expressiva, la gran solidesa dramatúrgica i l'atreviment de la proposta plantejada per l'autor.

Tot això li ha servit per triar-lo sobre les altres tres obres finalistes: "Insectes", "Los privilegios" i "Alger 227".

El jurat del Premi Born d'aquest any està format pel dramaturg Ricard Gázquez, la guionista Eulàlia Carrillo i Josep Ramon Cerdà, exdirector del Teatre Principal de Palma.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents