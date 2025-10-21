Björk, Sílvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat i el Cor de Cambra del Palau, al nou disc de Rosalia
'Lux' es divideix en quatre moviments i compta amb un total de 18 cançons
Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor formen part del nou disc de la cantant Rosalia, que porta per títol 'Lux' i que s'estrenarà el pròxim 7 de novembre. L'àlbum es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i està dividit en quatre moviments. El nou treball de l'artista catalana compta amb un total de 18 cançons amb títol com 'Mio cristo', 'Reliquia', 'Berghain', 'De madrugá', 'Jeanne', 'La yugular', 'Memória' o 'Magnolias'. Entre els temes que explora el disc, hi ha la mística femenina, la transformació, la transcendència i també la intimitat.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- Girona es posa en forma: «boom» d’afluència al gimnàs
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa