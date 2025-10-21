Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Björk, Sílvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat i el Cor de Cambra del Palau, al nou disc de Rosalia

'Lux' es divideix en quatre moviments i compta amb un total de 18 cançons

La portada de 'Lux', el nou disc de Rosalia

La portada de 'Lux', el nou disc de Rosalia / Noah Dillon/Sony

Redacció

Redacció

Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor formen part del nou disc de la cantant Rosalia, que porta per títol 'Lux' i que s'estrenarà el pròxim 7 de novembre. L'àlbum es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i està dividit en quatre moviments. El nou treball de l'artista catalana compta amb un total de 18 cançons amb títol com 'Mio cristo', 'Reliquia', 'Berghain', 'De madrugá', 'Jeanne', 'La yugular', 'Memória' o 'Magnolias'. Entre els temes que explora el disc, hi ha la mística femenina, la transformació, la transcendència i també la intimitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents