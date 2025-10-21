Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els gestors culturals premien el festival Això al Poble No Li Agradarà

El certamen gironí rep el premi Gestió Cultural per "posa en valor la creació híbrida connectant artistes, espais i públics"

Elena Carmona, del Teatre Municipal de Girona, i Ariadna Rodríguez, del col·lectiu Nyamnyam, rebent el premi.

Alba Carmona

Girona

Els Premis de Gestió Cultural han reconegut el festival Això al Poble No Li Agradarà, el projecte dedicat a les arts vives que uneix teatres i col·lectius d'arreu de les comarques gironines. Els guardons organitzats per l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC), que fan valdre la feina de qui incideix en l’ecosistema cultural de la societat, han reconegut la iniciativa gironina en la categoria de Revelació.

Segons el jurat, Això al Poble No Li Agradarà és un projecte "fresc i innovador que replanteja la relació entre les arts vives i el territori". "Amb una mirada descentralitzadora i de governança compartida, el projecte impulsa la creació contemporània com a espai de recerca i posa en valor la creació híbrida connectant artistes, espais i públics", assenyala el jurat. La Xarxa de Productores i l'Editorial Jande són els finalistes de la categoria Revelació.

La fotografia de família dels guardonats.

Els guardons es van entregar aquest dilluns a Barcelona. També van reconèixer la gestora cultural Beatriu Daniel amb el Premi a la Trajectòria i la Xarxa de Pobles Creatius en la categoria d'Impacte, en què una altra iniciativa gironina, el festival Z, va quedar finalista.

La Mostra Internacional de Films de Dones i el Col·lectiu Cultura també van resultar premiats.

