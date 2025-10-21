El festival Lluèrnia estendrà la llum i el foc fins al riu Fluvià
El certamen olotí se celebrarà el 7 i 8 de novembre en espais com la plaça de Braus, l’Hospici o el Claustre del Carme
El festival Lluèrnia portarà la llum i el foc fins al riu Fluvià en la seva catorzena edició, que se celebrarà el 7 i 8 de novembre. El Festival del Foc i de la Llum d’Olot manté la vocació de descobrir nous espais i itineraris de la capital garrotxina i per això, a més de plantejar un recorregut amb instal·lacions en espais emblemàtics de la ciutat com l’Hospici o la plaça de Braus, visitarà el Fluvià.
La convocatòria artística d’aquesta edició va rebre més d’una cinquantena de propostes. Les triades se sumaran a una vintena més d’instal·lacions que formaran part del recorregut: les de llum es posaran en marxa divendres 7 i el 8 se’ls sumaran les de foc. Serà llavors quan tindrà lloc l’espectacle final, Su Talka, a càrrec de la formació basca Deabru Beltzak.
Com és habitual, el festival comptarà amb la col·laboració de més de 3.000 alumnes de les escoles d’infantil, primària i secundària de la Garrotxa, amb dues propostes que s’exhibiran al carrer Joan Pere Fontanella i a la plaça Major. També hi participaran escoles d’arquitectura i disseny, entre elles l’Escola d’Art d’Olot i l’Escola d’Art i Disseny de Terrassa, que ocuparan, respectivament, el Claustre del Carme i l’Hospici.
A més, primera vegada, Lluèrnia sumarà esforços amb el festival Llum BCN. Aquesta col·laboració es materialitzarà en la instal·lació Ombra i sol del dissenyador Jaume Ramírez, que serà l’Hortolà de la Llum. El seu disseny es veurà a la plaça de Braus d’Olot durant el festival i al febrer a la fàbrica Simón de Barcelona.
