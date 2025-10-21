Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Auditori unirà Chano Domínguez amb la Girona Jazz Project

El concert tindrà lloc el dissabte 13 de desembre i substituirà la col·laboració de la big band amb el músic Hermeto Pascoal, que va morir fa un mes

El pianista Chano Domínguez.

El pianista Chano Domínguez. / DdG

Alba Carmona

Girona

L’Auditori de Girona incorpora un nou concert a la programació anual: Chano Domínguez Sextet & Girona Jazz Project, una actuació única que tindrà lloc en substitució de la col·laboració entre la formació gironina i el brasiler Hermeto Pascoal, després de la seva mort fa poc més d'un mes. El concert, que tindrà lloc dissabte 13 de desembre, és una producció pròpia de l’Auditori, en el marc del segell Compromís Creació.

Domínguez i la Girona Jazz Project oferiran De Cai a New Orleans, una suite original encarregada per Wynton Marsalis i estrenada al Lincoln Center de Nova York el 2003. El pianista gadità hi traça un viatge musical que uneix el jazz i el flamenc a través de tres moviments: Encuentros, Nana i Bulerías.

El concert inclourà també fragments del disc Soleando, enregistrat amb la WDR Big Band sota la direcció de Vince Mendoza.

Pel que fa al sextet, comptarà amb Domínguez al piano, Marc Miralta a la bateria, Manel Fortià al contrabaix, Mosquito a la percussió, Blas Córdoba a la veu, i el bailaor Niño de los Reyes.

Les entrades ja estan a la venda al web de l’Auditori.

