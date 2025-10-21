El Museu d'Història de Girona inaugura una exposició dedicada a quatre sèries de gravats de Goya
En els gravats, Goya s'allunya de les pintures per encàrrec i "experimenta i explora estèticament amb noves temàtiques i motius"
El Museu d'Història de Girona estrena una exposició dedicada a les quatre grans sèries de gravats de Francisco de Goya creades entre el 1797 i el 1819: 'Desastres de la guerra', 'Caprichos', 'Tauromaquia' i 'Proverbios o Disparates'. La mostra es podrà veure fins al 6 d'abril a la sala d'exposicions temporals del museu. Sota el títol 'Volaverunt. Els gravats de Goya des de la contemporaneïtat', l'exposició neix de la col·laboració amb el Museu de Mataró, d'on provenen els gravats i que corresponen a l'estampació que es va fer als tallers de la Calcografía Nacional de Madrid entre els anys 1937 i 1938. El públic veurà per primer cop 'Escena de la Guerra del Francès', una obra de principis del XIX de Juan Carlos Anglès.
L'exposició arriba a Girona gràcies a la tasca de la Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya, de la que el Museu d'Història de Girona i el Museu de Mataró en són membres.
La mostra s'inaugura aquest dimecres a la tarda. "Aquesta exposició que obre les seves portes a Girona té una doble importància: perquè rebem obres del gran pintor Francisco de Goya i perquè, en un nou acte de recuperació de la memòria democràtica, retem un petit homenatge als lluitadors i lluitadores republicanes contra el feixisme", ha destacat el tinent d'alcaldia i regidor Quim Ayats en un comunicat.
La comissària de l'exposició, Aina Mercader Sbert, ha remarcat que, en els gravats, Goya s'allunya de les pintures per encàrrec i "experimenta i explora estèticament amb noves temàtiques i motius". "Trobem aquí un Goya cronista, un observador sagaç que fins i tot flirteja amb la poesia, ja que sovint completa les seves imatges amb epigrames o breus composicions poètiques de contingut moral, social o polític, amb una prosa esmolada, crítica, satírica, a voltes burlesca i, alhora, desesperada. Un Goya que demostra un domini excels de les tècniques emprades i una sensibilitat que s'avança en el camí de l'art modern", remarca.
La col·lecció que ara es mostra al públic està abordada des d'una perspectiva contemporània i compta amb les intervencions de diversos artistes. La poeta i escriptora Irene Solà ha creat el poema 'Esto sí que es leer', llegit en veu alta per l'autora, a partir de les llegendes o títols d'alguns dels gravats de 'Caprichos' i 'Desastres de la Guerra'. Per la seva part, l'artista Anna Dot proposa una acció a partir de la interpretació de la llengua de signes, basada en les mans de Goya i els diferents gestos que s'hi observen. Finalment, l'artista Marcos Prior, dibuixarà 'in situ' el gravat desaparegut de la col·lecció, on es llegeix com a títol 'Se aprovechan'. Serà una acció en directe, acompanyada d'una visita comentada per part de la comissària.
Una obra inèdita
A banda de l'exposició de les sèries de gravats de Goya, el Museu d'Història també hi presenta una peça inèdita fins al moment, relacionada amb el contingut de l'exposició i amb la història de Girona: el quadre 'Escena de la Guerra del Francès'. Aquesta obra d'inicis del segle XIX de Juan Carlos Anglès mostra uns soldats de la companyia Ultònia als peus del baluard de Santa Llúcia, amb el castell de Montjuïc al fons, damunt del qual oneja, encara, i per poc temps més, la bandera francesa. Aquesta obra, estudiada pel doctor Francesc Miralpeix, va ser adquirida per la Generalitat de Catalunya i dipositada al Museu d'Història de Girona, que ara l'exposa per primera vegada i que serà incorporada al seu fons permanent.
Al voltant de l'exposició i de la presentació de l'obra inèdita han organitzat diverses activitats com conferències, tallers familiars o visites guiades.
Pel que fa a les conferències, se'n faran dues amb motiu de la presentació pública de l'obra inèdita 'Escena de la Guerra del Francès'. La primera es farà el 13 de novembre, a les 18.30 hores, i sota el títol de 'Narrar o imaginar', anirà a càrrec del professor titular d'Història de l'Art de la Universitat Autònoma de Barcelona Francesc Miralpeix Vilamala. La segona es farà el 20 de novembre, a les 18.30 hores, i es titularà 'De l'èpica i la memòria a l'arqueologia experimental. Uniformologia i vexil·lologia dels Setges de Girona, a partir de 'Escena de la Guerra del Francès' de Joan Carles Anglès'. Anirà a càrrec del director de la Fundació Institut Amatller d'Art Hispànic i president de l'Associació 1809-Amics de la Girona Napoleònica Marc Sureda Jubany.
També faran dues conferències per contextualitzar la mostra. La primera, 'Una aproximació històrica a les quatre sèries de gravats de Goya' s'ha organitzat pel dia 14 de gener del 2026 i anirà a càrrec de l'historiador de l'art, col·leccionista i antiquari i propietari de Palau Antiguitats Albert Martí Palau. La segona, 'Arquetips i realitats: les dones en els gravats de Goya', està prevista per l'11 de març de 2026 i la farà la professora del departament d'Història de l'Art de la Universitat de Girona Lluïsa Faxedas Brujats.
A més de les conferències, també faran visites comentades els dies 22 de novembre i 13 de desembre del 2025 i el dia 21 de març de 2026 a les 12 del migdia, conduïdes per la comissària i crítica de l'art, Aina Mercader Sbert. També han previst visites guiades tots els dissabtes al migdia sota demanada i el taller infantil 'Fem un gravat amb la tècnica de la linografia'.
Totes les activitats són gratuïtes i es faran a la sala d'exposicions del Museu d'Història de Girona. Els aforaments són limitats, amb reserva prèvia de places al web.
