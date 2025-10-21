Roden a Lloret "La emperatriz", la sèrie de Netflix sobre Sissi
S'han filmat escenes de la tercera temporada a cala Sa Boadella, els jardins de Santa Clotilde i la casa de Can Roviralta
Lloret de Mar ha acollit el rodatge de la sèrie La emperatriz, una producció de Netflix centrada en la vida de l'emperadriu Sissi. Espais com cala Sa Boadella, els jardins de Santa Clotilde i la casa de Can Roviralta han acollit la filmació d'escenes de la tercera temporada de la sèrie alemanya.
Estrenada l'any 2022 i produïda per Netflix, està protagonitzada per Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan i Svenja Jung. La emperatriz (The empress, en la versió internacional), narra la vida de Elisabeth von Wittelsbach, Sissi de Baviera.
El rodatge a Lloret s'ha allargat sis dies i ha implicat 150 professionals, segons l'Ajuntament de Lloret. El consistori xifra en 220.000 euros l'impacte econòmic directe de la filmació, incloent la despesa de l’equip de producció en allotjament, restauració, transport, serveis logístics i seguretat. "A banda, hi ha l’impacte indirecte amb una important promoció en pantalla de les localitzacions lloretenques a nivell mundial", recorden des de l'Ajuntament.
En el mateix sentit es pronuncia la gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, que destaca que el rodatge "consolida el posicionament de Lloret de Mar com a plató de rodatge internacional a la Costa Brava i se suma a altres superproduccions com House of the Dragon i Uncharted".
Per potenciar aquesta branca de negoci, Lloret Film Office ha participat aquesta darrera setmana en un famtrip organitzat per la Catalunya Film Comission que ha portat a la destinació vuit localitzadors dels Estats Units, el Regne Unit i Holanda per conèixer les localitzacions que ofereix el municipi.
