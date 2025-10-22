La banda gironina Verbaline publica el disc conceptual «XII»
El nou treball del power trio format per David Tulsà ,Pere Servià i David Izquierdo explora nous territoris sonors que veuen del soul, el rock, el blues i el funk
Verbaline, formada per David Tulsà (bateria), Pere Servià (baix) i David Izquierdo (guitarra, veu i composició) és probablement una de les bandes gironines que millor tracten les sonoritats del rock i que donen més protagonisme a la guitarra. Des d’avui, ja està disponible a totes les plataformes digitals XII, el seu quart treball d’estudi, en el qual exploren nous territoris sonors amb textures que beuen del soul, del rock, del blues o del funk.
XII és un disc conceptual, configurat a través de la història d’un rellotge que va passant de mà en mà al llarg de diferents dècades, des de l’inici del segle XX fins als nostres dies. «Cada cançó descriu les persones que el posseeixen, tot revelant les seves vivències i emocions en contextos històrics tan diversos com les guerres mundials, el festival de Woodstock, la caiguda del mur de Berlín o la creixent pèrdua de drets i llibertats en la societat contemporània», explica Izquierdo.
Paral·lelament al llançament del disc, Verbaline presenta el videoclip de Lumberjack, que ofereix una primera immersió visual en l’univers narratiu de XII. A través de les seves imatges es pot resseguir el fil conductor de les diferents històries que es despleguen al llarg del disc conceptual d’aquest power trio gironí.
El nou disc suposa una continuació natural de la trajectòria de Verbaline, que s’inicia el 2015 amb Burn me with fire, i que continua l’any 2022 amb Choose to be free, un doble disc de rock molt ben valorat per la crítica especialitzada, i al 2024 tot celebrant els 10 anys de la banda amb un EP commemoratiu que incloïa quatre cançons remesclades i remasteritzades, i dues de nova composició.
El disc ha estat enregistrat, produït i mesclat als estudis Soundclub de Salt per Lluís Costa, estudi habitual del grup, i ha estat masteritzat per Víctor Garcia (Ultramarinos). La producció ha anat a càrrec de Costa i Izquierdo.
El disc inclou les col·laboracions de Miquel Brugués als teclats i Marta Mañas a les segones veus, que participen en dos dels temes. Cançons com la potència èpica de Really, el misteri de Lumberjack, la frescor de I don’t want, la ràbia d'Awake, la tendresa de Ellis Island o l’alegria lluminosa de Uooh Uooh configuren un disc carregat de sentiments i atmosferes que connecten profundament amb els personatges i moments històrics que retrata, en el que és l’univers narratiu de XII.
«XII son dotze anys de banda, dotze cançons i dotze hores del rellotge. Un disc on tot ha estat pensat al mil.límetre», apunten els integrants de Verbaline, que mantenen que la voluntat de la banda és «transmetre emocions autèntiques que el públic pugui sentir com a pròpies; transformar històries en cançons; intensitat en autenticitat».
