Els periodistes castiguen el servei de premsa del Girona FC
Premien Helena Romagós amb la Mosca Grossa i el col·legi reconeix la trajectòria d'Albert Requena, TV Girona i la Fundació Ramon Noguera
Els periodistes gironins han premiat la coordinadora de la secretaria dels serveis territorials de Cultura, Helena Romagós, amb la Mosca Grossa de la Informació. El guardó, que entrega el Col·legi de Periodistes, distingeix aquells qui més els han facilitat la feina. Per contra, la Mosca Borda -que castiga els qui hagin posat més impediments- ha anat a parar al gabinet de premsa del Girona FC. Durant l'acte d'entrega, ahir, també es van lliurar tres guardons més ja anunciats que distingeixen les trajectòries professionals (aquest 2025, al periodista Albert Requena i TV Girona) i la tasca de persones o entitats gironines (al Grup Fundació Ramon Noguera).
Romagós ha guanyat la Mosca Grossa amb el 30% dels vots. Era el segon any que hi estava nominada i, d’ella, els periodistes en destaquen la seva «simpatia i facilitat de tracte, la impecable i llarga trajectòria, i la gran professionalitat, fora de tot dubte».
En segon lloc, hi han quedat el cap de premsa de l'Ajuntament de Platja d'Aro Carlus Gay i la periodista especialitzada en gabinets de comunicació cultural Paula Pairó, tots dos amb un 25% dels vots. L'altra candidata a rebre la Mosca Grossa, la cap de premsa del Consell Comarcal de la Selva Montse Codina, s'ha endut el 20% restant.
Pel que fa a la Mosca Borda, el gabinet de premsa del Girona ha rebut el 55% dels vots de la professió per «l’hermetisme comunicatiu del club», la «poca disposició» a facilitar la feina dels periodistes i, sobretot, criticaven que el director de comunicació del Girona FC, David Torras, no sàpiga «acceptar les crítiques».
A molta més distància hi han quedat els coordinadors de Comunicació de l'Ajuntament de Girona (22%), el gabinet de Comunicació de Presidència de la Generalitat (14%), i el cap de premsa de l'Ajuntament de Palamós, Joan Cama (9%).
