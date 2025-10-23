Pep Admetlla recull quatre dècades de trajectòria artística en un llibre
El volum recull fotografies, dibuixos, esbossos i maquetes i explora com el gironí ha relacionat l’art, l’arquitectura i l’anatomia
L’artista Pep Admetlla repassa gairebé quatre dècades de trajectòria a Pep Admetlla 1987 - 2025. Escultura, anatomies i altres arquitectures, un llibre que s'ha presentat aquesta tarda a la Casa Solterra de Girona. La seu dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat ha acollit l’acte, en què el gironí ha estat acompanyat pel director del Bòlit, el Centre d’Art Contemporani de Girona, Oriol Fontdevila.
El volum recorre la carrera d’Admetlla des dels orígens del seu interès per un art que «no pretén fer discursos tancats», sinó que «reflexiona i experimenta amb la ciència, la tècnica, l’arquitectura» fins a l’actualitat.
Inclou fotografies d’obres, dibuixos, maquetes i esbossos i s’hi detallen premis i beques, exposicions, obra pública i l’activitat vinculada a la docència i a l’exploració de la relació entre art, arquitectura i anatomia, un interès que s’ha materialitzat en iniciatives com l’impuls d’una càtedra a la Universitat de Girona.
Una de les curiositats del llibre és el text que va dedicar a Admetlla el pintor, arquitecte i galerista Lamfranco Bombelli a finals dels anys 80.
