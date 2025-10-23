Sopa de Cabra celebrarà els 40 anys de trajectòria musical amb una nova gira
La banda gironina iniciarà la gira a la sala Razzmatazz
Sopa de Cabra celebrarà l'any que ve 40 anys de trajectòria musical i, per commemorar-ho, iniciarà una gira que començarà el pròxim 15 de maig a Razzmatazz. Es tracta d'una sala emblemàtica per la banda gironina, que hi va gravar ‘Ben endins’ el 1993 i es va acomiadar el 2001. Les entrades es posen a la venda aquest dilluns a les 20 h al seu web oficial. La veu de la banda, Gerard Quintana, creu que no hi ha sala “més icònica” per al grup que Razzmatazz, on han viscut nits “irrepetibles” i hi han fidelitzat un públic que encara els abraça, detalla En el marc de la gira del 40è aniversari, Quintana ha assegurat que hi haurà més sorpreses que anunciant pròximament.
El grup format per Gerard Quintana, Josep Thió, Joan Cardona, Pep Bosch, i Francesc 'Cuco' Lisicic, iniciarà la gira a la sala barcelonina les quatre dècades d'història, precisament, a l'espai on van fer el seu concert de comiat el 2001.
'Camins', 'L’Empordà', 'Si et quedes amb mi' i 'El far del sud' són algunes de les cançons més populars del seu repertori i que, previsiblement, faran ressonar de nou a Razzmatazz.
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia 'acorralada
- Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni
- Vols saber per què les tapes del clavegueram són majoritàriament rodones i no quadrades?
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros