Temporada Alta exposa els models de masculinitat tòxica a les xarxes amb 'Burpees'
L'obra de Miquel Mas Fiol critica "conductes sectàries per donar solucions fàcils a problemes complexes"
El festival Temporada Alta estrena 'Burpees', una peça de Miquel Mas Fiol que exposa els models de masculinitat tòxica que publiciten determinats creadors de continguts i com afecten en la construcció de la personalitat de joves i adolescents. A 'Burpees' Mas Fiol presenta el personatge de Nold Reborn, un 'influencer' que promet riquesa i valors als seus seguidors. De sobte, un dia desapareix i la seva germana emprèn un viatge per trobar-lo, conjuntament amb un dels seguidors. A través d'aquesta 'road-drama', Mas Fiol critica les "conductes sectàries" que tenen alguns dels creadors per "donar solucions fàcils a problemes complexes". L'espectacle es podrà veure al Teatre de Salt (Gironès) aquest divendres a les vuit del vespre.
