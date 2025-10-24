Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Unes obres al pavelló de la Bisbal fan perillar l’Indilletres

L’Ajuntament es compromet a instal·lar una carpa al passeig com a alternativa, però l’organització no veu clara aquesta opció

La vuitena edició està prevista pel 6 i 7 de desembre i els treballs potser no estaran acabats

L'edició del 2024 de la Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà.

L'edició del 2024 de la Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà. / Imatge cedida a l'ACN per la Fira Indilletres

EFE

La Bisbal d'Empordà

La celebració de la vuitena edició de la fira del llibre Indilletres, prevista per als propers 6 i 7 de desembre, perilla per la possible falta de disponibilitat de la seva seu habitual, el pavelló firal de la Bisbal d'Empordà.

La cita, referència per a les editorials independents que publiquen en català, s'ha presentat aquest divendres i els organitzadors han conegut poc abans de la compareixença aquest revés que, segons han manifestat, pot suposar el final d'una iniciativa que va arrencar el 2018.

L'alcalde, Òscar Aparicio, que ha acudit a la presentació, ha explicat que el pavelló havia perdut la seva capacitat ignífuga i s'havien licitat les obres per solucionar-ho, però que l'empresa encarregada d'executar-les els ha comunicat que, probablement, no acabaran a temps de la celebració d'Indilletres.

Aparicio ha recordat que ja s'havien compromès en aquest cas a assumir el cost d'instal·lar una carpa de més de mil metres quadrats al passeig de la Bisbal d'Empordà com a escenari alternatiu, però l'organització, amb Xavier Cortadellas al capdavant, ha posat en dubte que les 46 editorials que participen acceptin el canvi.

L'alcalde ha demanat a Cortadellas i a la resta de responsables de la fira que col·laborin per tirar endavant Indilletres en virtut d'un "bé comú" i al fet que l'anul·lació de l'edició d'enguany suposaria en realitat acabar amb aquesta cita.

Xavier Cortadellas ha manifestat la seva confiança en què l'opció que es planteja des de l'ajuntament sigui viable, però ha insistit que no està segur.

La programació de la fira inclou la inauguració a càrrec de la il·lustradora Pilarín Bayés, el lliurament del premi a la crítica literària Llucieta Canyà i diversos col·loquis com el que comptarà amb l'escriptora Eva Baltasar, titulat 'La literatura catalana al món'.

