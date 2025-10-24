Laura Andrés, Cris Juanico i The New Raemon, a la temporada de Mascanada6
El col·lectiu de Sant Feliu de Guíxols reprèn aquest dissabte les propostes de petit format a l’ermita de Sant Amanç
Laura Andrés, The New Raemon, Cris Juanico i LeCocq & Yaunest passaran per l’ermita de Sant Amanç de Sant Feliu de Guíxols en els propers mesos. La nova programació de la sempre activa entitat cultural Mascanada6 combina els concerts i espectacles de petit format amb els cicles com el Food&Book.
La programació arrencarà aquest dissabte amb una vetllada de poesia i música d’artistes locals, i seguirà l’1 de novembre amb la projecció del documental El monstre de la Selva i el concert del cantautor nod-americà Mike Wheeler. Els concerts seguirà amb les improvisacions de guitarra solista de Joseba Irazoki (15 de novembre); els músics LeCocq i Yaunest (12 de desembre); la pianista Laura Andrés (20 de desembre) i The New Raemon (20 de febrer).
També hi actuaran Con-fusión Project (8 de març), Ricardo Lezón (McEnroe) (13 de març) i Cris Juanico (11 d’abril), mentre que la cloenda de la temporada, el 23 de maig, reunirà diverses bandes ganxones.
Aquest curs ambé hi haurà espai per al circ, amb La Foradada d’Àfrica Llorens a l’Espai Àgora del Monestir, i per a la cuina, amb un showcooking amb els estrellats Marc Gascons (Els Tinars) i Javier Torres (Cocina Hermanos Torres).
Pel que fa al Dia M6, la jornada en què Mascanada6 s’obre a la ciutat amb tallers i demostracions de música, arts escèniques, poesia, literatura i arts plàstiques, se celebrarà a la Casa Blasco i els Jardins del Monestir el 2 de maig.
El col·ectiu Mascanada6, format per persones vinculades a les arts i la creació, compta actualment amb el suport de més de 200 socis, 550 seguidors i 30 empreses patrocinadores. A més dels cicles que programa estiu i hivern, treballa en un pla estratègic per tirar endavant un gran centre cultural a Sant Feliu, la Fàbrica Creativa M6.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis