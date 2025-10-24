Rosalía actuarà a València el 7 de novembre
L'artista anuncia que participarà a LOS40 Music Awards, que se celebraran al Roig Arena
L'artista Rosalía ha anunciat aquest divendres al programa de ràdio 'Anda ya' que participarà a LOS40 Music Awards, que se celebraran el 7 de novembre al Roig Arena de València, el mateix dia que surt el seu nou àlbum 'Lux'. La cantant ha explicat que farà una cançó, i no un recull de diversos temes, i que serà una presentació musical amb "molta llum". També ha recordat que la darrera vegada que va visitar el País Valencià va ser en motiu dels estralls de la dana. "Tinc ganes de tornar i donar molt d'amor a la seva gent", ha afegit.
Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, l'Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana, Yahritza i Yves Tumor col·laboren en el nou disc de Rosalía, que porta per títol 'Lux' i que s'estrenarà el 7 de novembre. L'àlbum es va gravar amb l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Daníel Bjarnason, i està dividit en quatre moviments. El quart treball de l'artista compta amb un total de 18 cançons. Entre els temes que explora el disc, hi ha la mística femenina, la transformació, la transcendència i també la intimitat.
De fet, sobre el nou treball, la cantant ha detallat que es tracta d’un projecte amb un gran simbolisme i una paleta orquestral, que el fa diferent de tot allò que havia fet fins al moment. “Hi ha una intenció de principi a fi, tinc moltes ganes que la gent l’escolti”, ha subratllat a la mateixa emissora.
'Lux' serà el quart àlbum de l’artista catalana després de 'Motomami' (2022), 'El Mal Querer' (2018) i 'Los Ángeles' (2017). Rosalía és coneguda per la seva música que combina flamenc, pop, reggaeton, R&B o trap, entre d’altres. Reconeguda internacionalment i premiada amb diversos guardons, l’artista ha col·laborat amb grans noms de la indústria com J Balvin, Travis Scott, The Weeknd, Billie Eilish, Tokischa, Ozuna o LISA. Els seus àlbums i cançons s’han col·locat als primers llocs de les llistes d’èxits de diversos països, inclosos Espanya i els Estats Units.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis