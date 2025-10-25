Judà Muñoz exposa «Línia de vida» a l'Espai Barri Vell de Girona
La mostra, feta en col·laboració amb Victoria Taylor Art Management, es pot visitar fins a l'1 de novembre
DdG
La galeria Espai Barri Vell de Girona, en col·laboració amb Victoria Taylor Art Management, acull fins a l’1 de novembre l’exposició Línia de vida de l’artista Judà Muñoz, una proposta poètica que convida el públic a reflexionar sobre el pas del temps, la matèria i la transformació.
La mostra reuneix divuit obres elaborades amb materials trobats i una pasta acrílica formulada especialment per l’artista. A través d’aquestes peces, l'artista de les Planes d'Hostoles explora paisatges interiors i exteriors, inspirat en escenaris de la península Ibèrica i Catalunya, tot desplegant una estètica que evoca el wabi-sabi japonès i el llegat de l’informalisme català.
La textura, la llum i el caràcter orgànic de les superfícies són protagonistes d’una experiència visual i sensorial que parla del temps com a matèria viva.
