Les cròniques de la tercera guerra Carlina de Vayreda pugen a l’escenari
La Capella Polifònica de Girona evoca els records de l’escriptor i pintor olotí a partir dels seus relats i de cançons tradicionals a l’ambiciosa producció «Contracants»
Es veurà aquest diumenge al Centre Cultural La Mercè i no al pati de la Casa de Cultura, com estava previst
La Capella Polifònica de Girona transforma en espectacle musical els paisatges i records de l’escriptor i pintor olotí Marià Vayreda de la darrera guerra Carlina. Després de l’estrena fa uns dies a la Fira Mediterrània de Manresa, aquest diumenge (18.00) la formació presenta a Girona Contracants. Records de la darrera carlinada, una ambiciosa producció que, a partir dels textos de Vayreda i la música tradicional catalana, evoca llocs i elements com el temps en què l’església de Sant Esteve d’Olot servia de presó; la Xocolatera, que era el primer canó d’artilleria o la Punyalada, l’Aplec de Sant Aniol d’Aguja. La cita se celebrarà finalment a l’Auditori de la Mercè i no al pati de la Casa de Cultura de Girona, com estava previst, per les previsions de pluja.
Amb música i direcció musical de Martí Ferrer i direcció escènica de Víctor Borràs (Teatre Nu), l’espectacle posa en escena els records del pintor i escriptor Marià Vayreda (Olot, 1853-1903) de la darrera carlinada. Ho fa mitjançant el Valencianet, un personatge i un capítol aparentment menor de les cròniques de Vayreda dels tres anys que va passar amb l’exèrcit carlí.
Convertit a efectes dramàtics en l’alter ego de l’autor, el Valencianet explica els records de la tercera guerra Carlina a través d’unes estampes posades en escena a partir d’una dramatúrgia per a actriu basada en textos de Vayreda i de música per a cor i petit conjunt instrumental interpretada per la Polifònica i pels músics Pere Romaní (acordió) i Pere Coma (contrabaix).
En la part escènica de Contracants, l’actriu gironina Clara Mir interpreta el personatge que condueix el relat dels textos de Vayreda en forma de monòlegs intercalats amb les cançons i les peces instrumentals.
Pel que fa a l’apartat musical, la gran protagonista de l’espectacle és la cançó tradicional catalana, en versions i interludis instrumentals de nova creació, compostos per Martí Ferrer, director de la Polifònica de Girona.
Bon dia, Elionor; Els tres tambors; El cant dels ocells; Goigs de Sant Aniol d’Aguja o Cançó del lladre són algunes de les tonades de l’espectacle, juntament amb l’Himno de Riego, perquè és la música que diu Vayreda que es cantava a l’església de Sant Esteve d’Olot convertida en presó, i Per què?, una peça breu composta per Ferrer que serveix per il·lustrar un dels moments culminants dels monòlegs interiors del Valencianet.
A l’hora de fer les versions corals de les cançons tradicionals, Martí Ferrer ha experimentat amb les tècniques de les polifonies tradicionals catalanes portades a un llenguatge harmònic modern.
Contracants és una coproducció de la Fira Mediterrània de Manresa, El Canal - Centre de creació d’arts escèniques de Salt i la Casa de Cultura de la Diputació de Girona.
