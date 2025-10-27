El Canal estrena un projecte educatiu per a més de 640 alumnes saltencs
Primera Residència arrenca amb l’artista resident el 2024 Sònia Gardés, especialitzada en teatre visual i de titella contemporani
El Centre d’Arts Escèniques-El Canal de Salt ha posat en marxa el projecte educatiu Primera Residència, una proposta que permetrà a més de 640 alumnes dels centres educatius de Salt descobrir el teatre des de dins. Les primeres escoles i instituts saltencs ja han començat a participar-hi, i l’activitat s’allargarà fins al desembre. En aquesta primera edició del projecte, ja s’ha confirmat la participació de 32 grups classe de catorze centres educatius de Salt.
L’activitat, totalment gratuïta, s’adreça a l’alumnat de cicle mitjà de primària i de segon cicle d’ESO, i combina un recorregut participatiu pels espais habitualment ocults del centre, com els camerinos, la sala d’assaig o la cabina tècnica, amb un taller pràctic de creació escènica.
Enguany, la proposta compta amb la participació de l’artista resident a El Canal durant l’any passat Sònia Gardés, especialitzada en teatre visual i de titella contemporani.
Gardés ha creat una titella dissenyada especialment per a l’activitat. Es tracta de la Irina, una treballadora de l’antiga fàbrica tèxtil de la Coma Cros, que està desorientada perquè tornant a l’edifici hi troba un centre de creació en arts escèniques.
Abans de la visita a El Canal, els participants veuen un vídeo a l’aula en el qual coneixen la Irina i es preparen per l’experiència a partir d’una proposta de treball. Una vegada a El Canal, després de visitar els espais, l’alumnat es trobarà en directe amb la Irina amb qui compartiran un taller de creació de teatre d’objectes.
