El Museu de la Garrotxa adquireix una obra de Margit Kocsis
El quadre «S/títol (banyistes)» de l’artista holandesa serà el primer que entra a formar part d’una col·lecció pública catalana
Margit Kocsis (1941-1984), artista holandesa que va residir una dècada a Argelaguer, tindrà la seva primera obra en una col·lecció pública catalana, i concretament, a Olot. El Museu de la Garrotxa ha anunciat avui l’entrega de l’obra S/títol (banyistes) a l’equipament, un oli sobre tela de 62x50 cm pintat l’any 1964. Va ser la filla de l’artista, Escarlata López Kocsis, qui va fer el traspàs de la pintura. L’adquisició de l’obra, que formava part de la col·lecció particular de la família López-Kocsis, ha tingut el suport del Pla Nacional d’Adquisicions d’Obres d’Art 2025 del Departament de Cultura de la Generalitat dins la línia d’Art de Postguerra i Segones Avantguardes.
El Museu assegura a través d’un comunicat que aquesta adquisició pretén «rescatar de l’oblit una artista injustament poc reconeguda i incorporar la seva obra al relat de l’art català del segle XX». En aquest sentit, Kocsis va passar a la memòria col·lectiva i a la fama per la seva faceta de model gràcies un anunci televisiu l’any 1964 de la marca de brandi Terry on se la podia veure dalt un cavall cavalcant per una platja.
Amb el mateix objectiu d’amplificar el coneixement de l’obra de Kocsis, el Museu ha anunciat que també li dedicarà en els pròxims anys una exposició antològica que permeti aprofundir en l’estudi i la difusió de la seva trajectòria artística. Per ara no ha anunciat cap data.
L'estudi, a Argelaguer
Kocsis, d’origen hongarès i alemany-holandès, va néixer a l’illa de Java, però va viure molts anys al municipi garrotxí, lloc d’origen del seu marit. Allí és on tenia el seu estudi i des d’on va crear una col·lecció molt personal amb un estil que va evolucionar des de la neofiguració postimpressionista fins al realisme màgic. Tot i la seva trajectòria curta, les seves pintures destaquen per la seva solidesa i el seu gran domini tècnic, que va anar perfeccionant al llarg dels anys, amb una predilecció per la figuració femenina i pels nens.
En aquest sentit, un article de Joan Barbarà publicat a la Revista de Girona recull una entrevista de l’artista on manifesta el seu interès per retratar a les seves obres nens que no fossin «rics i de postal», sinó que fossin més aviat «lletjos» i amb personalitat.
Durant la seva estada a la Garrotxa va exposar les seves obres en diverses galeries d’Olot, Besalú, Girona o Platja d’Aro. Les seves pintures estan escampades en diverses col·leccions privades d’arreu del món.
