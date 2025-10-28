Maria Arnal i La Ludwig Band presentaran nou disc a l'Strenes
El festival acollirà l'estrena de la celebració dels 40 anys de Lax'n'Busto i el retorn de Pastora i Els Miralls de Dylan
L'estrena dels nous discos de La Ludwig Band i Maria Arnal, l'inici de la celebració dels quaranta anys de Lax'n'Busto o el retorn de Pastora seran alguns dels plats forts de la pròxima edició del festival Strenes de Girona. La catorzena edició se celebrarà del 27 de març al 3 de maig i també comptarà amb Guillem Roma, Dan Peralbo i el Comboi, Els Miralls de Dylan (Gerard Quintana i Jordi Batiste) o Sanguijuelas del Guadiana.
De mica en mica, el festival gironí va revelant les seves cartes. Als noms ja anunciats durant l'estiu, com Luz Casal, Macaco, Ferran Palau, Amics de les Arts i Buhos, s'hi afegeix ara una nova tanda de confirmacions que l'organització anirà ampliant en les setmanes que venen.
Com sempre, un bon gruix de la programació seran estrenes, com la presentació de l'esperat nou disc de Maria Arnal a l'Auditori o del de La Ludwig Band a la sala La Mirona o l’estrena a Catalunya del nou disc de Luz Casal. Macaco, Manu Guix i Ferran Palau també presentaran material acabat de sortir del forn a l'Strenes, així com Dan Peralbo i el Comboi, que ho farà a les escales de la Catedral. Iseo & Dodosound i Guillem Roma, que actuarà per primera vegada al festival, també faran la posada de llarg dels seus projectes al certamen.
Les efemèrides seran un altre dels eixos del cartell. Lax’n’Busto encentarà al festival la gira per celebrar quatre dècades de música. Els Amics de les Arts celebraran els seus vint anys a casa, a les escales de la Catedral, i Pastora torna als escenaris coincidint amb el quart de segle del seu debut amb una gira que estrenaran a l’Auditori. La festa del vintè aniversari de Buhos serà el concert de cloenda de l'Strenes al seu escenari més icònic, al peu de la Catedral.
També torna, amb una gira de deu concerts que arrencarà a Girona Els Miralls de Dylan, el grup capitanejat per Gerard Quintana i Jordi Batiste, que interpreta el cançoner de Bob Dylan.
Ginestà també obrirà gira a l'Strenes i Sanguijuelas del Guadiana, un dels nous valors de la música estatal de rock flamenc, actuaran per primera vegada a Girona.
Obrint-se a nous formats, l’Strenes programa també a l’Auditori de Girona el directe del programa Que no surti d’aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Les entrades pels concerts anunciats es posen a la venda avui a les 8 del vespre al web del festival.
