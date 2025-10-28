Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Versió Rac 1, Cafè d'Idees, 'El minut heròic', 'Pubertat' i Candela Peña, collita catalana als Premis Ondas

Els guardons també distingeixen Guitarricadelafuente i els especials radiofònics del dia de la gran apagada

Toni Clapés durant la presentació de la nova temporada de RAC1 des del Teatre l'Atlàntida de Vic.

Toni Clapés durant la presentació de la nova temporada de RAC1 des del Teatre l'Atlàntida de Vic. / Laura Busquets (ACN)

Els programes radiofònics Versió RAC 1, de RAC 1, i Cafè d'Idees, de Ràdio 4, la docusèrie dirigida per Mònica Terribas sobre l'Opus Dei per a HBO 'El minut heròic', la sèrie d'HBO i 3 Cat 'Pubertat' i l'actriu Candela Peña, han estat els guardonats catalans als Premis Ondas 2025, que ha anunciat aquest dimarts a la tarda el periodista Iñaki Gabilondo des de Barcelona. La gala d'entrega dels reconeixements tindrà lloc el 26 de novembre al Gran Teatre del Liceu. Al costat dels esmentats, el jurat també ha premiat noms com el del cantant valencià Guitarricadelafuente, el presentador de televisió El Gran Wyoming, els especials radiofònics que totes les emissores van emetre el dia de la gran apagada o el programa televisiu Página 2, de RTVE.

En concret, el programa comanat des de fa vint anys de forma ininterrompuda pel periodista Toni Clapés ha guanyat l'Ondas al Millor Programa de Ràdio, mentre que Cafè d'Idees, conduït per la periodista Gemma Nierga, ha obtingut el guardó de Millor Programa de Ràdio de Proximitat.

A l'apartat dels guardons radiofònics també s'ha premiat els programes especials de totes les emissores del dia de la gran apagada, pel fet que el jurat ha considerat que van plasmar la importància del mitjà en una jornada de gran alteració social. A més, el premi a la Trajectòria ha estat per al periodista Isaías Lafuente.

En el cas dels premis televisius, el Millor Programa d'Entreteniment ha estat Página 2, de La 2 de RTVE, i el Millor Programa d'Actualitat l'especial que el conglomerat públic estatal va fer sobre la mort del papa Francesc.

La docusèrie d'HBO dirigida per Mònica Terribas sobre la sortida d'un grup de dones de l'Opus Dei, 'El minut heroic' ha guanyat el premi Ondas al Millor Documental o Millor Sèrie Documental, mentre que el guardó per al Millor Comunicador ha estat per al Gran Wyoming. La millor comunicadora ha estat la periodista de RTVE Alejandra Herranz.

En el cas de 'Pubertat', la sèrie d'HBO i 3 Cat ha guanyat el Premi a Millor Sèrie de Drama ex aequo amb 'Querer' de Movistar +. El millor intèrpret masculí ha estat Secun de la Rosa, i en el cas de la intèrpret femenina, la catalana Candela Peña s'ha repartit el premi amb les companyes de repartiment a la sèrie 'Furia', Carmen Machi, Pilar Castro, Nathalie Poza, Anna Torrent, Cecilia Roth i Claudia Salas.

Finalment, en l'apartat de música, Guitarricadelafuente ha compartit el premi a Fenomen Musical ex aequo amb Valeria Castro, mentre que Pastora Soler ha rebut el guardó a la trajectòria.

El Millor Espectacle ha estat Los 40 Music Award celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona i el premi a la trajectòria televisiva se l'ha endut el periodista Paco Lobatón.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
  2. Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
  3. La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
  4. Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
  5. Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
  6. Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
  7. Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
  8. Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial

Quant cobra un autònom de baixa? Aquestes són les xifres del 2025

Quant cobra un autònom de baixa? Aquestes són les xifres del 2025

Versió Rac 1, Cafè d'Idees, 'El minut heròic', 'Pubertat' i Candela Peña, collita catalana als Premis Ondas

Versió Rac 1, Cafè d'Idees, 'El minut heròic', 'Pubertat' i Candela Peña, collita catalana als Premis Ondas

Constància - Girona, en directe

Constància - Girona, en directe

El Govern defensa que la ruptura anunciada per Junts no alterarà ni el mandat de Sánchez ni el d’Illa

El Govern defensa que la ruptura anunciada per Junts no alterarà ni el mandat de Sánchez ni el d’Illa

Un asteroide potencialment perillós descobert per un grup de científics dels Estats Units

Un asteroide potencialment perillós descobert per un grup de científics dels Estats Units

El govern espanyol destina 660.000 euros a la compra de vacunes contra la dermatosi

El govern espanyol destina 660.000 euros a la compra de vacunes contra la dermatosi

Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni

Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni

Codi ictus: el Trueta rep 984 activacions i 878 pacients ingressen a la unitat especialitzada el 2024

Codi ictus: el Trueta rep 984 activacions i 878 pacients ingressen a la unitat especialitzada el 2024
Tracking Pixel Contents