Versió Rac 1, Cafè d'Idees, 'El minut heròic', 'Pubertat' i Candela Peña, collita catalana als Premis Ondas
Els guardons també distingeixen Guitarricadelafuente i els especials radiofònics del dia de la gran apagada
Els programes radiofònics Versió RAC 1, de RAC 1, i Cafè d'Idees, de Ràdio 4, la docusèrie dirigida per Mònica Terribas sobre l'Opus Dei per a HBO 'El minut heròic', la sèrie d'HBO i 3 Cat 'Pubertat' i l'actriu Candela Peña, han estat els guardonats catalans als Premis Ondas 2025, que ha anunciat aquest dimarts a la tarda el periodista Iñaki Gabilondo des de Barcelona. La gala d'entrega dels reconeixements tindrà lloc el 26 de novembre al Gran Teatre del Liceu. Al costat dels esmentats, el jurat també ha premiat noms com el del cantant valencià Guitarricadelafuente, el presentador de televisió El Gran Wyoming, els especials radiofònics que totes les emissores van emetre el dia de la gran apagada o el programa televisiu Página 2, de RTVE.
En concret, el programa comanat des de fa vint anys de forma ininterrompuda pel periodista Toni Clapés ha guanyat l'Ondas al Millor Programa de Ràdio, mentre que Cafè d'Idees, conduït per la periodista Gemma Nierga, ha obtingut el guardó de Millor Programa de Ràdio de Proximitat.
A l'apartat dels guardons radiofònics també s'ha premiat els programes especials de totes les emissores del dia de la gran apagada, pel fet que el jurat ha considerat que van plasmar la importància del mitjà en una jornada de gran alteració social. A més, el premi a la Trajectòria ha estat per al periodista Isaías Lafuente.
En el cas dels premis televisius, el Millor Programa d'Entreteniment ha estat Página 2, de La 2 de RTVE, i el Millor Programa d'Actualitat l'especial que el conglomerat públic estatal va fer sobre la mort del papa Francesc.
La docusèrie d'HBO dirigida per Mònica Terribas sobre la sortida d'un grup de dones de l'Opus Dei, 'El minut heroic' ha guanyat el premi Ondas al Millor Documental o Millor Sèrie Documental, mentre que el guardó per al Millor Comunicador ha estat per al Gran Wyoming. La millor comunicadora ha estat la periodista de RTVE Alejandra Herranz.
En el cas de 'Pubertat', la sèrie d'HBO i 3 Cat ha guanyat el Premi a Millor Sèrie de Drama ex aequo amb 'Querer' de Movistar +. El millor intèrpret masculí ha estat Secun de la Rosa, i en el cas de la intèrpret femenina, la catalana Candela Peña s'ha repartit el premi amb les companyes de repartiment a la sèrie 'Furia', Carmen Machi, Pilar Castro, Nathalie Poza, Anna Torrent, Cecilia Roth i Claudia Salas.
Finalment, en l'apartat de música, Guitarricadelafuente ha compartit el premi a Fenomen Musical ex aequo amb Valeria Castro, mentre que Pastora Soler ha rebut el guardó a la trajectòria.
El Millor Espectacle ha estat Los 40 Music Award celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona i el premi a la trajectòria televisiva se l'ha endut el periodista Paco Lobatón.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial