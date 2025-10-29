Figueres de Por fa nit a Palol Sabaldòria, territori ocult
Vint-i-cinc escriptors i il·lustradors, d’un grup de trenta, es tancaran aquest divendres, nit de Tots Sants, al jaciment iber de Vilafant per imaginar històries de terror
És la quarta edició d'aquesta iniciativa literària engegada el 2022 i que ja ha donat com a fruit tres llibres col·lectius de relats de por i fantasia
Cristina Vilà Bartis
El terror sedueix i tortura al mateix temps, però mai deixa indiferent. Fa quatre anys, els integrants de la xarxa de creació literària de Figueres i l’Alt Empordà, Creàlit, es van adonar del seu poder i tots ells i alguns infiltrats convidats, van decidir tancar-se al castell de Sant Ferran de Figueres per viure una creativa i terrorífica nit de Tots Sants, com havien fet aquell 1816, l’any sense estiu, Mary Shelley, Lord Byron, John Polidori i Percy Shelley, a la Villa Diodati, a Suïssa. De tot allò en va néixer un llibre amb relats curts de terror que alimentaren l’imaginari literari empordanès. La fórmula, lluny d’esgotar-se, es va anar repetint els dos anys següents en altres escenaris tremebunds: La Cate i la canònica de Santa Maria de Vilabertran. Mantenint aquest esperit, aquest divendres, nit de Tots Sants, uns vint-i-cinc creadors, entre escriptors i il·lustradors, es tancaran de nou en un altre indret carregat d’història, potser per atrapar fantasmes encara més pretèrits: el jaciment iber de Palol Sabaldòria, a Vilafant.
L’escriptora Montserrat Segura, una de les ideòlogues de la proposta i coorganitzadora, dona valor el Figueres de Por, sobretot, perquè, habitualment, els escriptors treballen molt en la solitud del seu estudi o tendeixen a "aïllar-se". Amb aquest projecte col·lectiu "trenques totes les convencions i pots tenir experiències enriquidores que ajuden a inspirar els relats". Que enguany es faci a Palol Sabaldòria, un nou escenari dins aquestes rutes itinerants, ho veu amb molt d’encert. "És un lloc que dona joc perquè és un jaciment iber, una masia renaixentista, és el molí, és el castell i el Manol, també. És un lloc bastant màgic", reconeix. En aquest sentit, l’entorn pot arribar a aparèixer en alguns dels relats o si no influir-los en l’ambientació.
Com en anteriors ocasions, aquella nit els assistents podran participar en diverses activitats. La primera, una projecció de curts enregistrats amb el mòbil que entraran en un concurs impulsat per Comerç Figueres, Creàlit i el festival BaideFest de Roses. Tots els curts seran valorats per tres jurats que sortiran de Figueres de Por, Creàlit i BaiDefest. Per altra banda, Mar Aparicio organitzarà una sèrie de "jocs de dinamització perquè qui no es conegui entri en contacte d’una manera lúdica i poc formal". Aquesta part de la nit es completarà amb un sopar a la masia renaixentista del conjunt i una visita nocturna per l’entorn guiada per Alícia Herrera.
Entre els creadors que participen en aquesta quarta edició, que es clourà a les sis del matí de l’endemà, n’hi ha de veterans del Figueres de Por i altres que s’estrenaran. La majoria participaran in situ, altres per diversos condicionants ho faran a distància. Per alguns serà la primera experiència en un esdeveniment literari d’aquestes característiques i, fins i tot, el primer cop que se’ls publiqui un relat. Es tracta de Mar Aparicio, Víctor Arnó, Enric Bassegoda, Bernat Costa, Txell Escrigas, Josep Adolf Estrader, Loli García, Anabel Gardell, Paloma B. Gómez, Alícia Herrera, Toni Lázaro, Jordi de Manuel, Josep Masanas, Antoni Munné-Jordà, Scarlett Palacios, Callahan Ruiz, María Sánchez, Ricard Sayeras, Montserrat Segura, Antònia Tubau i Colton Walworth com a creadors literaris, i Carlos Acedo, Mar Aparicio, Judith Bassagañas, Jordi Bachero, Clara Casé, Bernat Costa, Alícia Ferreiro, Anabel Gardell, David Solvas i Dani Torrent com a creadors gràfics.
Dos tòtems del gènere i un autor nord-americà
Dins aquesta llista destaquen dos noms de pes, dos tòtems de la ciència-ficció catalana actual que han volgut sumar-se a aquesta aventura creativa nocturna promoguda per Creàlit: Jordi de Manuel i Antoni Munné-Jordà. Montserrat Segura qualifica aquesta col·laboració de "curiosa" com també ho és la del nord-americà Colton Walworth, un enamorat de la ciència-ficció en català que ja s’ha involucrat en altres iniciatives anteriors de Creàlit com Un estiu de contes o la futura edició d’un llibre sobre Pep Ventura que es presenta el novembre. Walworth no podrà ser físicament al Figueres de Por -viu a Chicago- però participarà creant un relat a distància.
