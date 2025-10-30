Begur acollirà del 13 al 16 de novembre la VIII Edició del Festival Carmen Amaya
La programació inclou projeccions de pel·lícules, un tablao i diverses actuacions d'artistes com Juan Gémez "Chicuelo" o Rebeca Monasterio
EFE
Begur celebrarà la VIII edició del Festival Carmen Amaya, un festival de poble amb mirada internacional en el qual participaran primeres figures del flamenc actual i que inclourà tallers de ball i una caminada homenatge a l'artista que va residir en aquest municipi de la Costa Brava.
Del 13 al 16 de novembre, Begur es convertirà en l'epicentre del flamenc a la Costa Brava, amb un homenatge viu a l'art, la força i la memòria de la gran bailaora nascuda en el Somorrostro barceloní i veïna il·lustre de Begur en els seus últims anys.
La direcció artística del festival enguany ha posat l'accent en la dansa i el ball flamenc com a centre del discurs escènic amb l'objectiu és reivindicar el cos, el moviment i l'expressió com a llenguatge universal.
La programació del festival arrencarà amb la projecció de la pel·lícula La Singla, dirigida per Paloma Zapata, al Cine Casino, que anirà precedida per l'actuació de l'artista local novell Lucía Borràs Molina.
També hi haurà el visionat d'imatges -cedides per Joan Carles Caner- de Carmen Amaya del Seminari Internacional de Flamenc celebrat al Mas d'en Pinc, casa de Carmen Amaya, el 1989. Aquella trobada històrica que va reunir a algunes de les principals figures del flamenc s'ha convertit en font d'inspiració directa per al festival actual, que ha volgut recuperar d'aquella trobada l'esperit i el diàleg entre artistes.
El divendres 14, a la Plaça Esteve i Cruanyes, hi haurà un tablao Flamenco en familia, format per Naranjita de Triana (cant), Ramón el Tato (cant), Albert Pons (toc), Juan Heredia i Violeta Barrios (ball) i Òscar Puig Lorca (percussió flamenca) i una posactuació gratuita amb DJ Janos.
El diumenge 16 hi haurà una caminada guiada per conèixer els espais relacionats amb la ballarina a Begur, seguida de tallers de ball de Karen Lugo i Rebeca Monasterio al Parc de l'Arbreda.
Després, a la Caseta de la Carmen de la Plaça Esteve i Cruanyes, se celebrarà el concert gratuït de Mirada Fernández Trío (88M) i allà mateix a la tarda i la nit tindran lloc els espectacles de Rebeca Monasterio Èxode, flamenc des de l'arrel i de Juan Gómez "Chicuelo", Caminos, acompanyat de Karen Lugo, Manel Fortià i David Gómez.
El festival es clausurarà diumenge amb una sardinada popular a l'Espai Mas d'en Pinc, seguida d'un concert de rumba catalana del grup Set de Rumba.
Durant tot el festival, a La Caseta de Carmen es podrà visitar l'exposició de pintures Art Studio Begur, totes elles inspirades en la llum de la Costa Brava i el ritme del flamenc.
