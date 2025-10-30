El Cor i Orquestra de La Passió de la Bisbal d'Empordà recupera una obra oblidada del segle XIX de Melcior de Ferrer
Es tracta d'una obra interpretada per darrer cop l'any 1884 i que es podrà veure també a Peralada, Girona i Barcelona
El Cor i Orquestra de la Passió de la Bisbal d'Empordà ha recuperat una obra oblidada del compositor de Peralada Melcior de Ferrer, que va escriure just abans de morir el 1884. Es tracta d'un rèquiem interpretat per darrera vegada el dia del seu funeral i del qual s'han trobat diverses còpies fetes a Milà dos anys més tard. L'obra s'emmarca dins del romanticisme català i, explica el director del cor, David Granato, beu de la influència d'autors com Verdi o Vivaldi. Granato assenyala que han trigat tres anys a tirar endavant el projecte que s'estrenarà el 2 de novembre a l'església de Santa Maria de la Bisbal, però també visitarà Peralada, el Petit Palau de la Música de Barcelona i la catedral de Girona.
El 2 de novembre s'estrenarà a l'església de Santa Maria de la Bisbal d'Empordà una peça "oblidada" de Melcior de Ferrer, un autor que, malgrat que va néixer a Peralada (Alt Empordà), va viure pràcticament tota la seva vida a la capital del Baix Empordà. La peça és un rèquiem que de Ferrer va escriure, però que es va interpretar només durant els dos anys posteriors al seu enterrament. Fa tres anys va sorgir la idea de recuperar l'obra i, després de refer la partitura original, el cor de la Passió de la Bisbal d'Empordà l'ha recuperat de la mà del director, David Granato.
En aquest sentit, la peça de Melcior de Ferrer ha suposat "un repte" per a Granato, ja que l'edició que s'havia fet de l'original no es va poder aprofitar perquè contenia errors i es van haver de fer el canvi de claus, i corregir els errors, fins a "refer-la del tot".
Un cop a punt, Granato assenyala que està "molt satisfet" perquè han "recuperat una peça molt maca". "La gran riquesa d'aquesta obra és que valia molt la pena recuperar-la i que hauríem de tenir a la nostra cartera de forma habitual", ha ressaltat Granato. El director reconeix que és un "admirador dels rèquiems, perquè l'autor deixa tot el que té allà".
Granato assenyala que "tenim un deute amb els compositors i compositores catalans" i diu que hi ha "autèntiques joies oblidades" com és el cas d'aquest rèquiem de Melcior de Ferrer. "Probablement, si fossin alemanys o francesos, serien peces reconegudes arreu i, malauradament, no ho són", remarca.
La Bisbal, Peralada, Girona i Barcelona
De moment, el Cor de la Passió té previstes quatre funcions del rèquiem de Melcior de Ferrer. A banda de l'estrena a la Bisbal d'Empordà, també es podrà veure a l'església de Sant Martí de Peralada (Alt Empordà) el 15 de novembre i al gener a la catedral de Girona i al Petit Palau de la Música de Barcelona.
Uns concerts que no són triats a l'atzar. El president del Cor Carreras Dagas de la Bisbal, Jordi Bassa, explica que han buscat ubicacions que tinguessin relació amb Melcior de Ferrer. D'una banda, Peralada perquè l'autor va néixer a aquesta localitat, malgrat que va viure i morir a la Bisbal d'Empordà. A l'arxiu de la Casa Carles de Girona va ser on es va trobar la seva obra i a la catedral de Barcelona va ser on es va estrenar el rèquiem el 1884, amb motiu de la mort de Melcior de Ferrer.
Homenatge a Carreras Dagas
El Cor i Orquestra de la Passió compta amb l'estructura de veus del cor bisbalenc Carreras Dagas, que homenatja, de fet, Joan Carreras Dagas, el compositor que "va portar" Melcior de Ferrer a la Bisbal.
"Si no hi hagués Carreras Dagas no tindríem una Principal de la Bisbal, no tindríem Els Montgrins ni moltes altres coses. Ell coneix Melcior de Ferrer i el porta cap aquí i es crea tot el moviment", ha remarcat Bassa, que considera que tant un com l'altre eren "trencadors" a la seva època.
El projecte compta amb el suport del Departament de Cultura, la Diputació de Girona, els ajuntaments de la Bisbal d'Empordà i Peralada, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Capítol de la catedral de Girona, la Federació Catalana d'Entitats Corals, l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà i el Palau de la Música Catalana.
