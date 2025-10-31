Arrenca el Festival Brots amb tastos i el concert de Clara Peya a Bellcaire
La inauguració va tenir lloc ahir amb un espectacle sensorial i poètic de Pol Roig i Martina Rogers i Maria Callís i un recital de la pianista Emma Stratton
El Festival Brots, que reivindica l'ànima empordanesa i la seva producció artesana, va arrencar ahir la seva primera edició, que s'allargarà fins al pròxim diumenge amb una vintena de propostes musicals, artístiques i gastronòmiques de km 0 a diversos municipis baixempordanesos entre els quals Monells, la Bisbal d'Empordà, Peratallada o Fonteta. Entre la programació musical destaquen actuacions de Clara Peya, Adrià Pujol o Sanjosex, així com el concert de música coral amb Rusó Sala, Anna Ferrer i Judit Neddermann.
L'acte d'inauguració es va dur a terme a l'Espai Ter de Torrella de Montgrí i va començar amb un espectacle visual a càrrec del cineasta Pol Roig i l'artista visual Marina Rogers projectat a la façana al voltant de les oliveres mil·lenàries amb un diàleg amb la poeta Maria Callís. A l'interior de l'equipament, la pianista Emma Stratton va interpretar obres de Bach, Mendelsson, Prokófiev i Granados. Granados. L’escenografia amb fibres vegetals i 450 quilos d’olives serà a càrrec dels torroellencs Josep Mercader i Magda Martínez del taller Tramats.
Clara Peya serà la protagonista de la programació d'avui, amb un concert a la capella del Castell a Bellcaire d'Empordà que té les entrades exhaurides. La compositora i pianista presentarà Piano solo & electrònica, un projecte que combina piano, sintetitzadors i bases electròniques per revisitar la seva discografia i incorporar temes inèdits. El recital es completarà amb un tast de coca d'oli amb xocolata del restaurant Es Portal.
El dissabte tindrà lloc una jornada gastronòmica i artística a Fonteta, Peratallada, Fontclara, Sant Iscle d'Empordà i Fonolleres, amb diverses activitats, entre els quals una instal·lació de l'artista Fina Miralles; una acció sona del pianista Carles Marigó amb pagesos de l'empordà; i un concert de música antiga i arts visuals de Mar Serinyà i el grup vocal Tricinium.
Diumenge Monells acollirà un concert a l'església de Sant Genís amb La Figueral, peça coral dirigida per Rusó Sala amb Anna Ferrer i Judit Neddermann i continuarà a la plaça amb les actuacions de Gili-Romaní Hot Jazz Cats, Brots en Bossa, The Swing Lyons i The Gramophone All Stars Big Band, que posaran el punt final amb un concert de ritmes jamaicans i soul. També hi haurà un espai de sobretaula amb Carles Sanjosé (Sanjosex) i Adrià Pujol, que compartiran El cançoner de l’Empordà.
