Campdevànol acollirà la Gala de l'Any d'Adifolk i mostrarà la "diversitat" de la cultura popular
L'associació per a la difusió del folklore confirma "el bon moment" que viu el sector
El 22 de novembre Campdevànol, al Ripollès, acollirà la 8a Gala de l'Any que organitza l'associació per a la difusió del folklore (Adifolk). Una oportunitat per donar a conèixer la "diversitat" de la cultura popular del país i, en especial, les particularitats de la localitat que acull la celebració. "Tenim una cosa molt singular que ens diferencia molt que és el nostre ball de la Gala, la nostra dansa, i altres representacions culturals", afirma el seu alcalde, Oriol Lázaro. Abans de la Gala de l'Any, a la tarda, es faran diferents actes com ara una cercavila amb diferents entitats i una ballada de sardanes. El president d'Adifolk, Ivan Besora, assegura que el sector està vivint un "bon moment" i "amb la flama ben viva".
Campdevànol agafa el relleu de Móra d'Ebre i és la segona localitat gironina en acollir la Gala de l'Any, després que també ho fes Lloret de Mar. "La fem itinerant i des d'una demarcació diferent i aquest any tocava a comarques gironines". El municipi ripollès es va mostrar interessat a acollir la gala i des de l'organització van acceptar-ho. "Ens permet passar de la costa, de Lloret de Mar, al Pirineu", afirma el president.
L'alcalde de Campdevànol, Oriol Lázaro, subratlla que "és un orgull i una gran satisfacció" poder acollir-la. "Podrem mostrar la quantitat i qualitat de la cultura del poble perquè, a més, tenim coses molt diferents que no pots trobar en altres llocs", ha afirmat. En aquest sentit, destaca la dansa, però també la processó de Setmana Santa amb persones fent d'estàtua que celebrarà els 20 anys i altres expressions populars com els gegants.
El lliurament de premis i l'anunci de l'aplec internacional
La Gala començarà amb un espectacle amb entitats de Campdevànol que mostraran un "tastet" de la cultura popular que hi ha, seguit del balanç d'activitat que l'entitat ha fet durant aquest any. Un dels moments més esperats és el lliurament de premis, entre els quals es reconeixerà un grup escollit entre el centenar que han participat en algunes de les activitats d'Adifolk. Durant l'acte també s'anunciarà el nom de la ciutat europea on es farà la mostra de cultura popular catalana a l'exterior.
L'any passat es va fer a Còrsega i van assolir una xifra rècord d'inscripcions d'entitats que hi volien anar. Un fet que va obligar a fer una selecció. Per al president de l'entitat, això demostra que "la flama de la cultura popular està ben viva". Aquest "bon moment" arriba després de les dificultats de la pandèmia. "Va costar molt tornar-hi, però ara podem dir que molts dels grups han revifat", assenyala.
