La Casa de Cultura acull una exposició dedicada a la Galeria gironina Expoart

L’exposició «Expoart. Del 1984 al 2002, innovant» inclou obres d’artistes com Domènec Fita, Bonaventura Ansón o Pep Aymerich

L'exposició &quot;Expoart. Del 1984 al 2002, innovant&quot; a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Girona.

L'exposició "Expoart. Del 1984 al 2002, innovant" a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura de Girona. / Diputació de Girona

Redacció

Girona

La Casa de Cultura de Girona va inaugurar el dimarts l’exposició Expoart. Del 1984 al 2002, innovant dedicada a la galeria gironina Expoart, des d’on es va promoure l’obra emergent de nombrosos artistes d’art contemporani.

L’exposició compta amb més de cent obres d’artistes del territori, entre les quals Bonaventura Ansón; Joan Josep Tharrats; Maria Àngels Feliu: Pep Aymerich; Niebla; Narcís Comadira; Pau Baena; Mercè Huerta; Manel Palahí; Ester Baulida; Assumpció Mateu; Esther Boix; Dolors Bosch Agustí; Lluís Bosch; Jordi Bosch, Barraca; Xicu Cabanyes; Ignasi Esteve; Jaume Faixó Fusellas; Domènec Fita; Francesc Hereu; Pere Romagòs i Planas, Isaac d’Aiguaviva, o Àngela Rodeja, artista, activista i galerista que va dirigir Expoart del 1988 al 2002 i va promoure la difusió de l’obra del seu marit Domènec Fita.

La Galeria Expoart va ser fundada a Montjuïc i anys després va tenir seu al carrer Hortes de Girona i també a Barcelona. L’any 2000 es va crear la Fundació Domènec Fita, que avui preserva i difon l’obra de l’artista. La mostra es podrà visitar a les sales d'exposicions de la planta baixa de la Casa de Cultura fins al 3 de gener.

TEMES

