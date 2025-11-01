El festival Brots reivindica la terra, l'art i la pagesia del Baix Empordà
Diferents municipis acullen espectacles de música, dansa arts visuals i gastronomia, amb l'oli d'oliva com a eix
Diferents municipis del Baix Empordà acullen aquest cap de setmana la primera edició del festival Brots, una proposta que vol "trencar amb els estereotips dels festivals d'estiu i posar el focus en el territori, la pagesia i la creació contemporània", com ha explicat la directora, Montse Faura. En total, el certamen ha programat una vintena d'accions artístiques de música, dansa, arts visuals i gastronomia, que giren al voltant d'un eix temàtic comú: l'oli d'oliva. Un dels projectes més destacats vol omplir la plaça Major de la Bisbal d'Empordà de plats de ceràmica, en una acció que reivindica l'ofici. Per fer-ho, una dotzena de ceramistes elaboraran peces en directe durant tot el dissabte.
El Baix Empordà reivindica el seu paisatge, la seva pagesia i el seu patrimoni a través del festival Brots, organitzat per Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí. La proposta neix amb la voluntat de trencar amb el model de festival convencional. Tal com destaca la directora, Montse Faura, "no és una exhibició, sinó un espai de diàleg entre diferents ànims i manifestacions artístiques amb artistes, productors, gastrònoms, pagesia i veïnat".
Aquesta primera edició ofereix una vintena d'activitats que combinen música, arts visuals, dansa i gastronomia. El fil conductor és l'oli d'oliva, un element que, segons Faura, reflecteix l'essència del paisatge empordanès i es converteix en "un punt de creació". La directora també defensa la recuperació de places, carrers i espais públics per a la cultura, perquè "l'art s'hi pugui manifestar".
Una plaça plena de plats de ceràmica
Una de les propostes més destacades del festival és la performance 'Fang era fang', de Marcos Pacheco, una acció que durarà 24 hores i que consisteix a omplir la plaça major de la Bisbal d'Empordà amb plats de ceràmica. Des d'aquest dissabte a les 9 del matí i fins diumenge, Pacheco i diversos terrissaires de la Bisbal i d'arreu del país estan treballant per crear unes 2.400 peces.
"És un homenatge a tota la gent que encara aguanta dins l'ofici", ha explicat l'artista. Però també vol visibilitzar els artesans que han abandonat la ceràmica: "Els que han deixat la feina faran una peça diferent, i quan tot s'acabi veurem qui falta".
Un cop la plaça estigui plena de plats, que es preveu que sigui diumenge cap a les 9 del matí, la instal·lació acabarà de manera circular: tot el fang tornarà al camió, per ser reciclat i reutilitzat.
La Revolta: campanes, tenora i tractors
Aquest dissabte també ha tingut lloc 'La Revolta', una acció creada per Carles Marigó, amb la col·laboració del campaner Blai Ciurana, el tenora Jordi Molina i diversos pagesos de l'Empordà.
La peça s'inspira en les mobilitzacions de la pagesia catalana dels darrers anys i combina el so de les campanes de l'església de Peratallada, la tenora de Molina i els clàxons i els motors dels tractors dels pagesos de l'Empordà, tot orquestrat per Marigó. El creador ha assegurat que amb aquesta peça ha volgut capturar "la força de la pagesia i el poder que té per canviar les coses".
El festival s'allargarà fins aquest diumenge, amb les actuacions de Gili-Romaní Hot Jazz Cats i The Gramaphone All Stars Big Band i recorrerà diversos pobles del Baix Empordà com Torroella de Montgrí, Bellcaire d'Empordà, Fonteta, Peratallada, Fontclara, Sant Iscle d'Empordà, la Bisbal d'Empordà, entre d'altres.
