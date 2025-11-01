"Flores para Antonio", d'Isaki Lacuesta i Elena Molina, millor documental musical estatal a l'In-Edit 2025
"La 42", de José María Cabral, millor documental musical internacional
ACN
"Flores para Antonio", del director gironí Isaki Lacuesta i Elena Molina, ha aconseguit el premi a millor documental musical del Festival In-Edit 2025, que ha celebrat aquest vespre el tancament de la seva 23ena edició. El jurat ha destacat l'"honestedat" d'aquesta obra i la seva "mirada sense filtres". En l'apartat de millor documental musical internacional, l'obra guanyadora ha estat 'La 42', de José Maria Cabral, per submergir-se en l'epicentre de l'estil 'dembow' i fer-ho amb una obra "rica i poderosa, amb una direcció impecable i una banda sonora que dialoga amb la imatge de manera magistral". A més, el jurat ha fet una menció especial per a 'El canto de las manos', debut de María Valverde com a directora.
En la categoria a millor curtmetratge documental musical internacional, l'obra guardonada ha estat 'Lingua eterna', d'Arno Thöni. El jurat ha destacat la capacitat del curtmetratge per descobrir una cultura i la seva defensa a través de dos joves músics amb una cinematografia "poètica i sensible".
'Mariem', de Javier Corcuera, ha aconseguit el premi a millor curtmetratge documental musical estatal. El jurat l'ha premiat "per ensenyar la bellesa que persisteix malgrat l'ocupació, la desolació i la mort, a través del testimoni d'algú que ha apropat la història del Sàhara al món a través de la música".
Jurat del festival
El jurat d'aquest any ha estat format per la cantant Paula Ribó (Rigoberta Bandini), la cofundadora de la productora Little Spain Cris Tenas, i el director i cofundador de la productora Alina Films David Epiney, en la selecció del millor documental musical estatal. En la categoria d'internacional, el jurat l'han integrat el director i productor internacional Jean Cosme-Delaloye; l'investigador i expert en cultura visual i cinema Jordi Sánchez-Navarro; i la responsable de Desenvolupament del Festival Internacional de Música i Cinema de Marsella, Cecília Humez-Kabadanian.
Dins de la secció de curtmetratges documental musical estatal i internacional, el jurat ha estat format per Claudia Arribas, sociòloga i cineasta, guionista, directora de la productora audiovisual Bruna; Julia Girós, documentalista, fotògrafa i videojockey guanyadora de la secció a millor curtmetratge documental nacional al Festival In-Edit 2024; i Pablo Gil Rituerto. El premi del públic al millor documental musical es donarà a conèixer dilluns. Durant la darrera jornada del festival s'ha fet l'entrega dels guardons i s'ha projectat el documental 'We want the Funk!'.
