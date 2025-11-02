Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Entrades a 3,5 euros de demà a dijous en set cinemes gironins

La Festa del cine torna a dur descomptes a les sales per afavorir l'assistència de públic

Una espectadora observa la cartellera d'un cinema en una imatge d'arxiu / Aniol Resclosa / Aniol Resclosa

Jordi Roura

Girona

Els Ocine de Girona, Platja d'Aro i Blanes; l'Odeon de Salt, i els cines Figueres, Olot i Roses oferiran entre demà i dijous entrades a 3,5 euros en una nova edició de la Festa del cinema, que s'organitza un parell de vegades l'any per afavorir l'assistència de públic a les sales. A diferència d'altres edicions, aquest cop no cal descarregar-se prèviament una acreditació per obtenir el descompte, i les localitats es poden adquirir directament a les taquilles o al web dels diferents equipaments. L'organització va a càrrec de l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), la Federació de cinemes d'Espanya i la Federació de Distribuïdors cinematogràfics.

L'anterior Festa del cinema, celebrada a primers de juny, va ser tot un èxit, amb 1.394.000 espectadors, els millors números des de 2019. Des que es va instaurar el 2009, es calcula que uns 32 milions d'espectadors han participat a la proposta.

Los Tigres, La cena, Springsteen: Deliver Me From Nowhere, Una batalla tras otra, Los Domingos, o la reposició del clàssic Regreso al futuro són alguns dels títols que es podran veure aquests dies a preu reduït a les diferents sales de la província adherides a la iniciativa. També hi ha en cartell A pesar de ti, Black Phone 2, Chainsaw Man, Cuerpos locos, La vida de Chuck i Downton Abbey.

TEMES

