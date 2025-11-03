Chucho Valdés Royal Quartet: la llegenda viva de la música cubana torna a Girona
El concert tindrà lloc el dijous 13 de novembre a les 20.30h a la Sala Montsalvatge de l’Auditori
La llegenda viva de la música cubana, Chucho Valdés, torna a Girona amb un concert únic que promet ser un dels grans moments de la temporada. El dijous 13 de novembre de 2025 (20.30h), la Sala Montsalvatge de l’Auditori obrirà les portes a un viatge íntim i profund pel jazz llatí amb el projecte Cuba & Beyond.
Considerat un dels pianistes més influents del segle XX, fill del mític BeboValdés i còmplice musical de noms com Paquito D’Rivera, Chucho Valdés torna a la ciutat quatre anys després de la seva darrera visita. Aquesta vegada ho fa al capdavant del seu RoyalQuartet, una formació de luxe que ha estat definida com una autèntica “màquina de música perfecta”: Chucho Valdés al piano, José A. Gola al contrabaix i baix elèctric, Roberto JR. Vizcaíno Torre a les percussions i Horacio “El Negreo” Hernández, bateria.
El repertori girarà entorn del seu nou treball discogràfic, Cuba & Beyond, nominat als Premis Grammy 2025, que explora la tradició cubana i la projecta cap a nous horitzons sonors. Peces com Congablues evoquen paisatges que connecten Santiago de Cuba amb Nova Orleans, fusionant virtuosisme i emoció, arrels i modernitat.
Amb més de sis dècades de trajectòria, Valdés continua renovant el jazz llatí amb la mateixa passió que el va portar a fundar Irakere, una de les bandes més revolucionàries de la música cubana. El concert a Girona es presenta com una oportunitat única per veure de prop un artista que ha estat guardonat amb múltiples Grammy i Grammy Llatins, i que manté intacta la seva capacitat de sorprendre i commoure.
El concert tindrà lloc el dijous 13 de novembre a les 20.30h a la Sala Montsalvatge de l’Auditori de Girona. Les entrades, a 42 €, estan disponibles a www.auditorigirona.org.
