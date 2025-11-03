Editen una conferència d'Aurora Bertrana dedicada a un film de Murnau
Recuperen les paraules que l’autora gironina va pronunciar l’any 1931 a l’estrena de la pel·lícula «Tabu: a story of the South Seas»
L’experiència a la Polinèsia de l’escriptora gironina Aurora Bertrana va quedar recollida a Paradisos oceànics, un llibre que la va fer molt popular a principis dels anys 30. Tant, que quan es va estrenar la pel·lícula Tabu: a story of the South Seas de F.W. Murnau, ambientada a la Polinèsia, va ser cridada per pronunciar una conferència sobre la seva etapa als Mars del Sud. Va ser el desembre del 1931 al Cinema Coliseum de Barcelona, i Bertrana, com a membre de la Societat d’Estudis Oceànics, hi va parlar del paisatge, els costums i el concepte de tabú, que és el tema central del film.
Aquell text, que va quedar recollit en un número especial de La Novela Cinematográfica Semanal, s’ha reeditat ara gràcies a l’especialista en l’obra de Bertrana, Adriana Bertrana, i al Centre d’Estudis d’Avià. L’escriptora i filòloga gironina s’ha encarregat de traduir el text al català i signa també un pròleg-estudi que analitza la conferència i la relació de Bertrana amb el cinema. El volum, que es pot trobar a la llibreria 22 de Girona, també inclou imatges del film i diversos retalls de premsa.
Bàrcia, juntament amb Vicenç Massana, representant del Centre d’Estudis d’Avià, van presentar l’edició fa uns dies al Museu del Cinema de Girona. Bàrcia va repassar també tota la relació d’Aurora Bertrana amb el setè art, des de la descoberta del cinematògraf fins a La larga agonia de los peces, un film de Rovira-Beleta que adaptava la novel·la Vent de grop de Bertrana, i la recerca que ha dut a terme a Ginebra resseguint les passes de l’autora gironina a Suïssa.
Per la seva banda, Massana va repassar els vincles de Prudenci i Aurora Bertrana amb la comarca del Berguedà i Jordi Pons, director del Museu del Cinema, va presentar el fons de publicacions cinematogràfiques que presenta l’equipament, entre les quals hi ha diversos números de La Novela Cinematográfica Semanal.
