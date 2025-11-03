El Festival Brots tanca la seva primera edició amb vuit espectacles exhaurits
L’organització destaca la «gran» acollida del públic i la implicació del territori amb la mostra
El Festival Brots va tancar diumenge la seva primera edició amb vuit espectacles exhaurits i una «gran» acollida del públic, segons destaca l’organització. Entre els moments més destacats del festival hi ha les propostes de Maria Callís, Emma Stratton, Pol Roig i Martina Rogers; el concert íntim de Clara Peya a la capella del Castell de Bellcaire d’Empordà; la performance ceràmica de 24 hores Fang era Fang de Marcos Pacheco a La Bisbal; i la jornada de cloenda a Monells, amb Rusó Sala, Anna Ferrer, Judit Neddermann, Sanjosex, The Gramophone All Stars Big Band i DJ Thisorder i cuina empordanesa.
Nou model de festival
«Brots ha estat una experiència de comunitat i retorn. El públic ha respost amb entusiasme i el territori s’hi ha abocat amb una generositat admirable, fent possible un festival nascut des de l’arrel», va valorar Montse Faura, directora del festival. «La cultura pot ser un espai de trobada i de celebració compartida i connectar tradició i contemporaneïtat».
L'organització conclou que la iniciativa ha fet valdre la pagesia, el producte local i la creativitat empordanesa, consolidant un nou model de festival sostenible, participatiu i de proximitat. Amb aquesta primera edició, Brots s’obre camí com una nova cita cultural de referència a la tardor catalana, amb la voluntat de fer-lo créixer preservant l’arrel i l’esperit col·lectiu que li donen força.
