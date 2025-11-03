La Fúmiga suma un nou concert el 17 d'abril a l'Strenes de Girona en la seva gira de comiat
Les entrades per a l'actuació es posen a la venda aquest dilluns a les 10.00 h del matí
La Fúmiga actuarà el 17 d’abril a l'Strenes dins de la gira 'L’últim abraç', que els valencians oferiran el 2026 per acomiadar-se dels escenaris. Coorganitzat pel festival i per la Fundació Cultural El Foment, el concert tindrà lloc a la Mirona de Salt i serà una de les poques oportunitats per viure a Catalunya la celebració de la banda valenciana. El concert comptarà amb la Juls com a telonera. Les entrades es posen a la venda aquest dilluns a les 10.00 h del matí als webs de l'Strenes i el Foment.
