Grabu, el músic garrotxí que ha tocat tres cops al Primavera Sound, però mai al seu poble
Arnau Grabolosa comparteix escenari amb Guillem Gisbert, Triquell o Maig, però alterna l’activitat frenètica de gires i viatges amb el seu projecte en solitari, d’electrònica instrumental
Divendres presenta el seu tercer disc en solitari, «Pulse», a Banyoles
A l’Arnau Grabolosa (Santa Pau, 2001) se’l rifen. En Grabu forma part de la banda de Guillem Gisbert -per qui, de fet, va haver de dir que no a la Mushka-, i toca habitualment amb Triquell, Llum, Júlia Blume o Maig. L’exManel el sol presentar als concerts com el Mozart de la Garrotxa, una broma que no va mal encaminada, perquè toca els teclats, els sintetitzadors, la guitarra i el baix, a més de compondre i produir. Enmig d'una atapeïda agenda de concerts que ha passat per alguns dels grans escenaris del país, començant pel festival Primavera Sound, encara troba temps per impulsar el seu projecte en solitari. Després de publicar blast (2022) i time and again (2024), aquest any ha tret Pulse, un disc de música electrònica instrumental que presenta divendres a l’auditori de l’Ateneu de Banyoles.
Format en guitarra clàssica al Conservatori de Girona, aviat va veure que li agradava més escoltar música clàssica que no interpretar-la. «Amb curiositat, vaig anar agafant ara un baix, ara un piano, ara la guitarra elèctrica... tot de forma autodidacta», explica. El caràcter curiós el va portar també cap a la producció, amb estudis a l’EUMES i ara al Taller de Músics, combinant les classes amb els concerts.
«Ha sigut molt maco que totes les oportunitats han anat arribant sense forçar-les, un et veu tocar i et proposa entrar a la gira, aquesta et porta a una altra ...», diu un músic que no para. «Em sento superestimat, els equips amb qui treballo són molt comprensius i intenten batallar canvis de dates o d’horaris perquè ho pugui fer tot. He arribat a fer un Madrid-Andorra en poques hores, que quan et despertes ja no saps ni on ets ni amb qui toques», diu.
Reconeix que ha trobat un espai en «un tipus de música amb una sonoritat molt única, però mainstream», acompanyant artistes que «valoren la música en directe» i que donen «molta visibilitat» a la seva feina des de grans escenaris.
Pot presumir d’haver tocat tres vegades al Primavera Sound: el 2024 amb Guillem Gisbert, i enguany amb Maig i Llum. «A mi els festivals m’agraden molt, hi ha una energia increïble. He tocat en escenaris gegants i això em fa superfeliç. Si l’any que ve no em truca ningú, tot això ja ho he viscut», afirma el músic, que fa uns dies va actuar a l’esplanada de La Copa de Girona amb en Triquell. Va ser, diu, com tocar a casa: «Fa molts anys hi havia estat amb la Black Music Big Band i ara hi torno amb un projecte que em representa i que és molt únic. Va ser increïble».
El projecte en solitari
En Grabu compagina aquesta activitat frenètica de viatges i concerts amb el seu projecte en solitari: «És un pujar i baixar constant a nivell d’escenaris i de condicions. M’agrada molt estar en segon pla, i en tercer i en quart, perquè és una posició més còmoda... Quan hi ha el teu nom al cartell i la gent ha comprat una entrada per veure’t, agafes més consciència i ets més vulnerable».
«El meu projecte és l’espai on no m’hi va el sou i, per tant, puc permetre’m els meus tempos», assegura. En tres anys ha publicat tres discos, que han sortit «inconscientment»: «Si no tinc res a explicar no m’hi poso, ni em marco res a l’agenda. Quan em surt alguna idea, estiro el fil». A vegades, explica, una cançó neix d’un concepte, d’altres d’una nota de veu de la seva parella, o fins i tot al supermercat. «Intento anar provant processos creatius diferents per no estancar-me, per no repetir el mateix patró», explica el músic, que juga amb les atmosferes i les textures del so.
A les seves cançons, afirma, no hi ha lletra ni veu perquè «la paraula acaba sent una limitació». «Quan estic trist o content, cantar no em surt de dins, jo em comunico amb la música, sento que no puc expressar en paraules tot el que sento», indica en Grabu, que amb el seu anterior disc va girar per tot l’Estat.
Després de Banyoles, presentarà Pulse a Sort i a la Pobla de Segur. No al seu poble, Santa Pau, on encara no ha pogut tocar mai. «Ja ho he donat per perdut, és trist que a casa no hi hagi tingut cap oportunitat... Vaig fer un tuit dient-ho i sé que l’alcaldessa es va ofendre, però no deia cap mentida. Em sap greu però he après a conviure amb això, tot i que faig una última crida des d’aquí!», bromeja.
Més enllà de l’escenari, Grabu és l’impulsor del festival Mússol, una cita solidària que recapta fons per a la Casa dels Xuklis, un espai d’acollida temporal per a famílies amb infants amb càncer. La cita, que en sis edicions ha reunit artistes com Amaia, The Tyets o Maria Jaume, va néixer d’una experiència personal: «M’han operat cinc vegades el cap, l’última d’un tumor cerebral, i a l’hospital he vist una realitat amb la qual vull contribuir des de la música».
