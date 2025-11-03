Marta Barceló presenta un drama amb tocs d'humor sobre el dret a una mort digna amb 'Els darrers sis dies'
L'espectacle s'estrenarà al Temporada Alta el 9 de novembre
La dramaturga Marta Barceló estrenarà aquest cap de setmana l'espectacle 'Els darrers sis dies', un muntatge que reflexiona sobre les cures, la vellesa i el dret a una mort digna. Per tractar aquest tema, Barceló combina el drama amb tocs d'humor que ajuda el públic a entomar una aventura emocional intensa amb més d'una rialla. L'espectacle mostra estones de llum però també parla de fragilitat, la dependència, la precarietat en les cures o els límits del dolor. 'Els darrers sis dies' compta amb un repartiment format per Alexandra Palomo, Carme González, Karen Codina i Sergio Baos. L'estrena es farà el 9 de novembre al Teatre de Salt dins del festival Temporada Alta.
Marta Barceló és una de les dramaturgues més reconegudes de les illes Balears. Ha escrit obres com 'Abans que arribi l'alemany', 'Zona inundable' o 'Anar a Saturn i tornar'. El 2016 va guanyar el Torneig de Dramatúrgia Catalana amb 'Tocar mare'. La seva obra es caracteritza per tractar realitats socials i posar sobre la taula problemes que formen part de la vida quotidiana.
Ara, torna al festival Temporada Alta amb 'Els darrers sis dies', un muntatge que parla sobre el dret a una mort digna. Ho fa a partir del relat de tres germans que tornen a casa per acompanyar els últims dies de la seva mare. Els dies de vivència estaran marcats per una muntanya russa emocional. Marta Barceló detalla que els germans arriben per acompanyar la mare en el que han de ser les últimes 24 hores, però al final acaben essent sis dies.
Al llarg dels sis dies, els germans afrontaran situacions molt doloroses, però també hi ha moments d'humor. Barceló creu que "el dolor i l'humor no poden anar separats" i per això remarca la importància de posar sobre la taula "situacions que poden dibuixar una petita rialla entre moments de tanta tristesa".
Per això, el text detalla situacions com "escriure una esquela" i busca el costat més divertit d'un moment "tan transcendental" com és la mort. "Els personatges saben que a la seva mare li queda poc temps de vida, però no per això és menys dolorós", afegeix la dramaturga.
'Els darrers sis dies' parla de dolor, de fragilitat i vulnerabilitat però també de la precarietat en el món de les cures. A més, l'autora també detalla que el muntatge és "una oda a la germanor" perquè els tres protagonistes veuen com s'esfondra "un pilar fonamental" com és la seva mare, però que entre ells tres es fan costat per tirar endavant.
El muntatge està codirigit amb Xavi Núñez i Joan Maria Albinyana. Es podrà veure al Teatre de Salt el diumenge 9 de novembre a les sis de la tarda. La funció serà la primera que es faci d'aquest espectacle a Catalunya, dins de la programació del festival Temporada Alta. De fet, la mostra d'arts escèniques és coproductora de l'obra conjuntament amb el Teatre Principal de Palma i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Andratx.
- Josep Maria Castellà, professor universitari: 'No està demostrat que calgui estudiar gramàtica per redactar bé
- Els pares helicòpter arriben a la universitat: «Venen a demanar explicacions sobre les notes»
- Rescat en helicòpter: un caçador ferit en ser envestit per un senglar a Les Preses
- Els Mossos intensificaran la seva presència a Sant Joan de les Abadesses per l’extinció de la Policia Local
- Dimissió, destitució o solució
- L’enginyer que hi ha al darrere del pastís de formatge de moda
- El malson d'un propietari: «El meu inquilí ha aixecat parets i lloga habitacions per dies a turistes»
- Els veïns de Girona mostren la seva procupació per la «fiabilitat de les dades» en la taxa de residus