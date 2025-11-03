Òmnium Cultural s'alia amb l'IEC per transformar la Nit de Santa Llúcia en l'equivalent literari dels Premis Gaudí
La primera edició de la Nit de les Lletres Catalanes se celebrarà el 14 de març a la Sala Oval del MNAC, serà retransmesa per 3Cat i repartirà 13 guardons
Rafael Tapounet
Òmnium Cultural i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) s’han aliat per transformar la Nit de Santa Llúcia, festa literària que a finals d’aquest any havia de celebrar la seva 75a edició, en una gran Nit de les Lletres Catalanes, un «esdeveniment icònic» que neix amb l’ambició de convertir-se en «la cita cultural de referència» del conjunt del sector de la literatura en català. Una cosa semblant al que els Premis Gaudí representen per a la indústria cinematogràfica del país, tal com es va explicitar en l’acte de presentació del projecte. La primera edició de la Nit de les Lletres Catalanes se celebrarà a la Sala Oval del MNAC el pròxim 14 de març, com a tret de sortida de la campanya de Sant Jordi, i serà retransmesa en directe per 3Cat.
Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, va apuntar que el 75è aniversari de la Nit de Santa Llúcia, festa creada el 1951 per l’editor i llibreter Josep Maria Cruzet, representa una magnífica ocasió per emprendre aquest «canvi d’escala» i crear una nova cita «d’impacte massiu» que ha de servir «per projectar i fer d’altaveu d’un dels grans actius que té el nostre país, que és la seva literatura». «La tradició no té per objectiu custodiar les cendres, sinó preservar el foc», va assenyalar Antich per justificar la transformació del que fins ara constituïa una de les dates més importants al calendari anual d’Òmnium.
75.000 euros per al Sant Jordi
La Nit de les Lletres Catalanes heretarà set dels premis que s’entregaven fins ara a la Nit de Santa Llúcia. El més important, el Sant Jordi de novel·la, que passa a tenir una dotació de 75.000 euros (la més alta de les lletres catalanes), amb la possibilitat de distingir una obra finalista, que rebria 10.000 euros. Es mantenen igualment el Premi Mercè Rodoreda, de contes i narracions (6.000 euros); el Carles Riba, de poesia (5.000 euros); el Joaquim Ruyra, de narrativa juvenil (6.000 euros), i el Folch i Torres, de novel·la infantil (4.000 euros), així com el Premi Joan Baptista Cendrós, de projecció internacional de la cultura catalana, i el Muriel Casals, de comunicació. També s’incorporarà a la vetllada el Premi Òmnium a la millor novel·la de l’any, dotat amb 25.000 euros.
A aquests guardons se n’hi afegiran cinc de nova creació: el Premi Montserrat Franquesa, de traducció (4.000 euros); el Vinyeta Ficomic, al millor còmic publicat durant l’any (2.000 euros); l’Àngel Guimerà, de literatura dramàtica, per a una obra inèdita (15.000 euros); el Premi Lo Somni, per a una novel·la d’un autor novell (10.000 euros), i un guardó de l’IEC sobre pensament que encara s’ha d’acabar de concretar.
Tant Xavier Antich com la presidenta de l’IEC, Teresa Cabré, van destacar la importància d’haver comptat amb la implicació i la participació activa de tots els sectors de la cadena del llibre (autors, editors, traductors, correctors, llibreters, bibliotecaris, gestors culturals), amb els quals s’han mantingut reunions des del mes de maig passat per anar perfilant el projecte. «Que s’hagi afegit tanta gent des d’un primer moment és la demostració que aquest era un pas necessari», va afirmar Cabré.
