Arrenca el Girona Film Festival amb projeccions a diversos emplaçaments de Girona i al cinema d’Amer
L'Auditori Josep Irla acollirà aquest vespre la inauguració amb la projecció de la pel·lícula "Milton Bituca Nascimento"
El Girona Film Festival ha arrencat avui la seva 37a edició que s'allargarà fins al pròxim 8 de novembre i en què projectarà llargmetratges i curtmetratges a diversos escenaris gironins, entre els quals al Cinema Paradís d’Amer. Aquest serà l'única sala de cinema que acollirà programació del festival, i que acollirà quatre curtmetratges d’animació de l'artista Carlos Maronna (Choreography, 1&0, Reflejo i Encuentro). Precisament, Maronna va ser guardonat l'any passat pel Festival amb el Premi Honorífic a la seva trajectòria artística, en reconeixement de la seva aportació al món de l’animació.
L’Auditori Josep Irla, la Casa de Cultura de Girona i Les Voltes d’en Rosés són alguns dels emplaçaments on es faran les projeccions de pel·lícules, curtmetratges, videoclips i videocreacions. També se'n faran a diversos centres d'ensenyament i instituts de Girona i de Catalunya.
La inauguració tindrà lloc avui a les 19.30 h a l'Auditori Josep Irla de Girona amb la projecció de la pel·lícula Milton Bituca Nascimento de Flavia Moraes, però prèviament s'hi farà una sessió prèvia amb curtmetratges de talent de Km 0, amb obres de directors com Jordi Calvet, que presentarà Hot Elephant, i Joan Pere, amb To My Best.
La casa de Cultura concentrarà gran part de la programació entre el 5 i el 8 de novembre, entre les quals les pel·lícules Digitally You d'Stefan Fairlamb; No nos moverán de Pierre Saint Martín; En off d'Alejandro Molina; L'Etrangère de Gaya Jiji; a més de la sessió de videoclips que es farà el dia de cloenda juntament amb videocreacions i curtmetratges "excelències" com El Otro d'Eduard Fernández Serrano o La Roba Estesa d'Àlex Martín Fuste. També s'hi projectaran documentals i altres pel·lícules dirigides a infants i joves.
La programació també es podrà seguir a través de la plataforma d'streaming Emergent.
