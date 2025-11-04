El Canal de Salt coproduirà dos projectes que participin en el Festival Z
Les primeres companyies seleccionades de l'edició 2025 són el Col·leciu Alipori amb "Verecúndia" i La Ventura amb "Dimonis"
El Canal de Salt coproduirà dos dels projectes escènics que cada any participin en el Festival Z. Aquest primer any, les companyies seleccionades de l'edició d'enguany han estat el Col·lectiu Alipori amb el seu espectacle Verecúndia i La Ventura, amb el seu treball Dimonis. Es farà gràcies a la col·laboració entre el festival i l'Ajuntament de Salt dins el nou programa Emergents - Impuls Escènic 2025-2026. L'entesa promou la "detecció de talent, la professionalització de noves veus escèniques i garantir el relleu generacional dins el sector". El programa, que s'eixamplarà pròximament amb la participació de dues companyies més, oferirà a les companyies seleccionades recursos econòmics de fins a 10.000 euros, espais de treball i un acompanyament adaptat a cada projecte.
Segons Xavi Díaz, director gerent d’El Canal, “aquesta col·laboració ens permet fer un pas més en el suport a la creació contemporània de casa nostra, connectant el talent emergent amb estructures professionals com tenim a El Canal amb l’objectiu de fer créixer aquestes companyies. És una aposta per la continuïtat, la qualitat i la xarxa territorial gràcies a l’acord i les complicitats establertes amb el Festival Z des dels seus inicis.”
Els seleccionats
El Col·lectiu Alipori és un trio conformat per Paula Benito, Ainhoa Osuna i Celia García de la Plaza que van presentar en l'edició 2025 el projecteVerecúndia, que explora els límits de la vergonya aliena i el ridícul, i valent-se de l'humor com a resposta a situacions doloroses. De fet, el seu va ser un dels projectes escollits en una residència creativa que van fer dins el festival. Pel que fa a Dimonis del grup El Ventura, conformat per Guillem Sánchez, Maria Oliver i Enric Verdaguer, proposa una trobada a mig camí entre el ritual, el concert i la litúrgia escènica. S'inspira en autors com Verdaguer, Palau i Fabre, Maragall o Rodoreda i inclou una escenografia compartida i música en directe.
D'altra banda, el Festival Z obrirà demà la convocatòria per la recepció de propostes artístiques de la pròxima edició, que se celebrarà del 8 a l'11 de juliol a Girona i Salt. Es rebran les creacions en tres modalitats segons el seu nivell d'execució: espectacles inèdits i estrenats abans del juliol de 2026; residència creativa i mostra pública del procés amb acompanyament d'un professional del sector; i projectes en fase de preproducció per presentar durant les trobades professionals.
