Cap de Brot edita 'Barcelona', un recull d'articles de Prudenci Bertrana dedicats a la capital catalana
El títol recupera una faceta poc coneguda de l'autor i posa en valor el periodisme literari de principis del segle XX
Cap de Brot Edicions publicarà el pròxim 17 de novembre ‘Barcelona’, un volum que reuneix una selecció dels articles periodístics que Prudenci Bertrana va dedicar a la seva ciutat d’adopció. Es tracta de peces breus, subjectives i literàries que retraten una època en què la capital catalana creixia entre la modernitat i les contradiccions socials de principis del segle XX, amb lucidesa, ironia i tendresa. La tria ha anat a càrrec de Judit Pujol que ha fet una selecció a partir de les peces escrites sobre la ciutat a capçaleres com ‘La Veu de Catalunya’, ‘L’Esquella de la Torratxa’ o ‘La Campana de Gràcia’.
Segons l’editorial, el nou títol recupera una faceta poc coneguda de l’autor clàssic i posa en valor el periodisme literari del segle XX a través de la veu d’un cronista “urbà, agut i viu”, capaç de convertir el periodisme en literatura “amb una mirada crítica. “És ideal tant per als estudiosos com per al lector general que busca una lectura viva, enginyosa i crítica”, afegeix.
Prudenci Bertrana (Tordera, 1867 - Barcelona, 1941) va ser un dels autors més destacats de les lletres catalanes. Gironí de cor i barceloní d’adopció, va ser pintor, escriptor i també un periodista molt productiu tenint en compte que va col·laborar en les principals capçaleres de l’època.
Així mateix, va ser un prosista prolífic. A la seva primera novel·la, ‘Violeta’ (escrita el 1899, però inèdita fins al 2013), van seguir-la altres obres com ‘Josafat’ (1906), ‘Proses bàrbares’ (1911), ‘Jo! Memòries d’un metge filòsof’ (1925) o la trilogia ‘Entre la terra i els núvols’ (‘L’hereu’, de 1931, ‘El vagabund’, de 1933 i ‘L’impenitent’, publicada pòstumament el 1948). També va escriure a quatre mans ‘L’illa perduda’ (1935), amb la filla i també escriptora Aurora Bertrana.
Fer accessible Bertrana al gran públic
Judit Pujol explica que el llibre va sorgir de la seva tesi doctoral dedicada, precisament, a Bertrana. En el marc d’aquesta investigació, va aprofundir en la seva faceta periodística, que és també la més desconeguda. “Els articles són com petites píndoles literàries de les impressions d’un trasplantat a la ciutat que comenta què hi veu, com s’hi viu i què hi passa des de la perspectiva d’algú que ve de fora”, sosté.
Entre els temes que cita hi ha brutícia, reformes, personatges peculiars, transports urbans, pas del temps, estacions, festivitats, esports o animals, entre d’altres. A l’hora d’escollir – amb molt de material per triar – Pujol es va decantar per la selecció que pogués descriure millor el paisatge urbà barceloní, així com a la societat de l'època. “He intentat ensenyar el Bertrana cronista”, assenyala, “que era observador, irònic, a vegades tendre, i d’altres punxant”. També afegeix que encara hi ha tinta al tinter per si a la llarga “es vol fer un segon volum”.
Finalment, pel que fa a la importància de la publicació, l’editora creu que el llibre surt en un moment en què és important “tornar a fer accessible Bertrana al gran públic”. “Tinc la sensació que Bertrana el reconeixem com a clàssic, però que potser no el llegim prou”, opina, “sembla que en tinguem una imatge d’autor provincià i com si la seva producció s’estronqués amb la fi del modernisme”.
Un fet que no és així segons Pujol, que recorda que és un autor que va viure pràcticament tres dècades a Barcelona, col·laborant als principals diaris i revistes de l’època, mentre continuava publicant novel·les, reculls de contes i estrenant obres teatrals. “La major part de tota aquesta producció la va fer de cop, un cop ja s’havia superat el modernisme i encara que se sentís arraconat pels noucentistes, amb aquest punt d’antiintel·lectual, realment va ocupar un lloc en el món cultural català de l’època”, conclou.
També recorda que els seus textos són més vigents que mai, tot i ser de la primera meitat del segle XX. “Les seves impressions sobre Barcelona poden ressonar avui dia i interpel·lar el lector contemporani”, assenyala Pujol, que també recorda que a partir del 17 de novembre ‘Barcelona’ arribarà a les llibreries.
