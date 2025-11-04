Els Pets, Maria Hein i Triángulo de Amor Bizarro seran al Festival Neu!
Entre els grups de la dotzena edició hi ha Marta Pérez, Eli Rodríguez i Socunbohemio, que s'afegeixen als ja anunciats Valeria Castro i Tarta Relena
El Festival Neu! ha presentat la programació de la seva dotzena edició, que comptarà amb noms com Els Pets, Maria Hein, Eli Rodríguez o Pablopablo. Entre el 6 de desembre i el 13 de febrer, el festival gironí proposa una programació de fins a catorze dies amb una vintena d'actuacions en nou espais de Girona i Salt, entre els quals l'Auditori, El Foment, La Mirona o el Teatre Municipal. El responsable, Xebi Salvatella, ha recordat durant la presentació que l'objectiu és establir un equilibri entre grups consolidats de l'escena catalana i internacional, i artistes independents que busquen consolidar-se. Aquest any s'hi han afegit espais nous, entre els quals la Casa Neu!, les instal·lacions amb plató i de gravació del segell que porta el mateix nom, i que acollirà l'espectacle Ultrashow de l'humorista Miguel Noguera, habitual del festival.
Entre els caps de cartell del festival hi ha el grup de Constantí, Els Pets, que presentarà el 13 de gener a la sala La Mirona l'últim concert de la seva gira dels 40 anys, on interpretaran íntegrament els àlbums Bon dia i Agost. Per la sala també hi passarà la mallorquina Maria Hein, que presentarà el seu nou àlbum Katana.
Tal com ja s'havia anunciat, Valeria Castro serà la protagonista del concert de cloenda, que es farà el 13 de febrer a l'Auditori de Girona. Pel que fa a la Gran Nit del Neu!, el concert "més festivaler" de la programació, es farà el 17 de gener a la Mirona amb Triángulo de Amor Bizarro com a plat fort, seguint amb Pablopablo (Pablo Drexler), que aquest any ha publicat el seu disc debut Canciones en mi; Anna Andreu, Ciutat i Mourn.
Els banyolins Eli Rodríguez oferiran un concert a la sala Yeah! de Girona el 20 de desembre on també hi tocaran Grup de Ties; i el duet Tarta Relena presentarà al Teatre municipal el 9 de gener el seu àlbum És pregunta després d'haver guanyat fa poques setmanes el Premi Nacional de Cultura. Marta Pérez, Tona Gafarot, Lluki Valverde, Socunbohemio, Irieix i els barcelonins Ypnosi tanquen la programació. Aquest últim grup, amb el segell Neu i que Salvatella presenta com "el millor grup del món", ha irromput per sorpresa durant la presentació del festival i han interpretat dues cançons del seu àlbum debut Em sap greu riure publicat fa dues setmanes i que presentaran aquest cap de setmana a Barcelona.
El Neu! Pro, jornada professional dedicada a la indústria musical i als creadors, se celebrarà el 23 de gener al Centre Cultural La Mercè, i s'anunciarà pròximament la programació.
