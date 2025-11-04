Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Iván Campillo guanya el quart combat del torneig de dramatúrgia del Temporada Alta amb 'Qui vol ser princesa?'

La peça explica la història de dues amigues i professores d'una escola que es fan costat en un moment difícil

ACN

ACN

Girona

Iván Campillo ha guanyat el quart combat del torneig de dramatúrgia del Festival Temporada Alta amb la peça 'Qui vol ser princesa?', interpretada per Júlia Molins i Roser Vilajosana. La peça explica la història de dues amigues i professores d'una escola que es fan costat quan una d'elles ha d'afrontar un moment difícil de la seva vida. Campillo es va imposar a l'altre text, 'L'eternità', escrit per Catalina Florit i interpretat per Biel Montoro i Martina Rabadan, que parteix del primer petó de dos preadolescents i l'evolució de la vida dels dos protagonistes a partir d'aquest fet. Campillo passa, per tant, a la segona semifinal que se celebrarà el pròxim 17 de novembre.

Amb la quarta ronda, ja s'han desvelat els noms dels dramaturgs que pujaran al ring per aconseguir un lloc a la gran final, que tindrà lloc l'1 de desembre.

Així, el 10 de novembre s'enfrontaran els guanyadors del primer i del segon combat (Mertxe Aguilar i Martí Torras Mayneris) i el dia 17 ho faran els més aclamats pel públic en el tercer i quart combat: Miquel Mas Fiol i Iván Campillo.

