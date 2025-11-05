«Check out»: la festa de comiat d'un músic gironí amb acúfens
Francesc Sotillos, Cheka, s’acomiada dels escenaris el 15 de novembre a La Mirona amb un concert pels afectats de tinnitus
Hi participaran les formacions amb qui ha tocat durant tres dècades, com Big Black Rhino o La Banda del Surdo
La sala La Mirona de Salt acollirà el 15 de novembre (20.00) el concert Check Out, el comiat dels escenaris del bateria Francesc Sotillos, Cheka, un veterà de l'escena musical gironina amb tres dècades de trajectòria. Una afectació per tinnitus, una patologia auditiva sovint invisible però molt invalidant, ha portat finalment el músic a deixar els escenaris i, per dir adéu, s’acompanyarà d’algunes de les formacions amb qui ha tocat en aquests anys, com Big Black Rhino, el seu últim grup en actiu; La Banda del Surdo o Howling Dogs. Tot plegat, per recaptar fons per aquesta malaltia, també coneguda com acúfens, que afecta molts professionals del món musical.
Black Zoco, The Dirty Club, Savats i Merkado Negro, bandes amb qui Sotillos també ha col·laborat, també compartiran escenari amb el bateria el dia 15, en una vetllada que promet encara alguna sorpresa més.
«Volem que sigui una gran festa, un viatge per aquests trenta anys de trajectòria i una manera de donar les gràcies a tots els qui han compartit aquest camí amb mi», explica Cheka.
Rerefons solidari
Els beneficis del recital de La Mirona es destinaran a l’associació APAT, dedicada a ajudar i orientar les persones afectades pels acúfens. Des de la seva fundació, l’objectiu d’APAT ha sigut atendre, informar i ajudar els afectats per aquesta patologia en la recerca de solucions i mesures paliatives.
APAT pretén donar visibilitat a aquesta afecció i reclama a la sanitat pública un tractament integral on intervinguin diversos especialistes, ja que no té un origen únic ni unes afectacions específiques, sinó que té repercussions en diverses parts del cos. A això s’hi sumen conseqüències socials i psicològiques, com ara l’ansietat crònica i la depressió.
Les entrades ja estan a la venda al web de La Mirona.
- Crema la cúpula de fusta del restaurant Mas Marroch dels germans Roca
- El Govern manté la ‘retallada’ a les pensions: jubilar-se abans de temps es penalitzarà tot i que s’hagin cotitzat més de 40 anys
- Rescaten un home tancat al recinte d'un prostíbul a Medinyà
- Aquests són els millors supermercats per comprar pa, segons l’OCU
- Les ruptures totals entre pares i fills són cada vegada més freqüents
- Josep Roca lamenta l'incendi al Mas Marroch però assegura que veuen "el foc i el fum com a punt de partida de la creació"
- Salellas: «Hem proposat tres terrenys per a l’estadi»
- Aquests són els restaurants gironins premiats al Gastronomic Forum Barcelona