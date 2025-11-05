Llançament (in)esperat
Filtrat el nou disc de Rosalía, ‘Lux’, que es publica aquest divendres
«Reenviat moltes vegades». Al costat d’aquest missatge que pot ser que vostè hagi rebut, un àudio molt esperat. O, concretament, 18, el nombre de cançons que té ‘Lux’, el nou disc de Rosalía, i que des d’aquest matí circula sense parar per WhatsApp. Com pólvora en mans de piròmans. Seguidors ansiosos de veure la llum després de la gran expectació generada per la mateixa campanya de llançament de l’àlbum.
Allà teniu, segurament al vostre Whatsapp, ‘Sexo, violencia y llantas’; ‘Reliquia’, ‘single’ fugaç que va estar a les plataformes de ‘streaming’ ahir durant una mica menys d’una hora, ‘Divinize’; ‘Porcelana’; ‘Mio Cristo’; ‘Berghain’; ‘La Perla’; ‘Mundo nuevo’; ‘De madrugá’; ‘Dios es un stalker’; ‘La yugular’; ‘Focu ’ranni’, una de les tres peces que es podran escoltar exclusivament en format físic: ‘Sauvignon blanc’; ‘Jeanne’, la segona exclusiva; ‘Novia robot’; la tercera; ‘La rumba del perdón’; ‘Memória’, i ‘Magnolias’.
Per ara, es desconeix l’origen de la filtració, tampoc hi ha cap declaració de l’artista o de la seva companyia sobre això. Fins al moment, el pla de llançament de ‘Lux’ continua igual: el 7 de novembre veurà la llum de manera oficial per a tothom.
La filtració no és l’únic contratemps que ha tingut l’artista catalana en la seva estratègia de promoció del seu nou i molt esperat disc, ‘Lux’. En una de les seves primeres accions, la revelació de la portada a la plaça Callao a Madrid, la imatge es va poder veure abans a Times Square, un avançament que va provocar-li sorpresa i enuig, tal com es va poder veure en el directe d’Instagram que va fer la cantant. I ahir dimarts va tornar a passar: es va filtrar la cançó ‘Reliquia’, el llançament de la qual estava previst per a aquest dimarts, i la cançó va estar disponible a Spotify durant 50 minuts abans que fos retirada de nou.
